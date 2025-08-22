Pompalı tüfekle serayı bastı 2 kişiyi öldürdü

Yayınlanma:
Antalya'da A.T., pompalı tüfekle husumetlisi A.A.'nın serasını bastı. Tartışmada A.T.'nin ateş açması sonucu vurulan Fatih Çayan ve Süleyman Sağsöz, hayatını kaybetti.

Antalya'nın Finike ilçesinde, husumetli olduğu kişiyle tartışan A.T., pompalı tüfekle girdiği serada 2 kişiyi öldürdü. Olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Olay, Saklısu Mahallesi’nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Cezaevindeki oğlunun eşini rahatsız ettiği iddiasıyla A.A. ile aralarında husumet bulunan A.T., pompalı tüfekle A.A.’nın serasına gitti. Burada A.A., eniştesi Fatih Çayan ve demir işçisi Süleyman Sağsöz ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı saldırıya dönüştü.

OLAY YERİNDE İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

A.T.’nin açtığı ateş sonucu Fatih Çayan ve Süleyman Sağsöz olay yerinde yaşamını yitirdi. A.A. ise herhangi bir yara almadan kurtuldu. Saldırının ardından zanlı A.T., olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Finike Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. A.A. ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürülürken, hayatını kaybeden Fatih Çayan ve Süleyman Sağsöz’ün cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Jandarma ekipleri, A.T.’nin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı belirtildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

