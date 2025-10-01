Polisten kaçan aracın sürücüsü 14 yaşında çıktı!

Aksaray'da trafik polislerin dur ihtarına uymayan otomobilin içerisinden 14 yaşındaki bir sürücü çıktı.

Polis ekipleri aracın sahibine ceza keserken, 14 yaşındaki İ.A.O.'yu ifadesini almak için emniyete götürdü.

POLİSTEN KAÇAN ARACIN SÜRÜCÜSÜ 14 YAŞINDA ÇIKTI

Aksaray Bahçesaray Mahallesi'nde denetim yapan trafik polisi ekibi saat 13.30 sıralarında şüphe üzerine bir aracı durdurmak istedi. İhtara uymayan sürücü otomobiliyle olay yerinden hızla uzaklaştı. Hacılar Harmanı Mahallesi’ne geldiğinde sürücü araçtan inip, koşarak kaçmaya başladı.

"CANIM İSTEDİ KAÇTIM"

Peşinden gelen polisin takibi sonucu yakalanan ve adının İ.A.O. olduğu belirlenen sürücünün 14 yaşında olduğu belirlendi. İfadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürülen İ.A.O., gazetecilere “Canım istedi kaçtım” dedi.

Ekipler otomobili trafikten menederken, aracın sahibine de 18 bin 600 lira idari para cezası uyguladı.