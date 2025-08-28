Dur ihtarına uymayan sürücü dehşet saçtı: Ekip aracına çarpıp polisleri yaraladı

Yayınlanma:
Burdur’da polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayarak kaçan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobille önce polis aracına, daha sonra ise karşı şeritten gelen otomobile çarptı. Meydana gelen kazada 3’ü polis 10 kişi yaralandı.

Burdur kent merkezinde, saat 05.00 sıralarında yüksek sesle müzik dinleyerek çevreyi rahatsız ettikleri için ihbar edilen şahıslar, polis ekipleri tarafından takibe alındı. Otomobilin sürücüsü M.Y. (26), polisin 'dur' ihtarına uymayarak Burdur-Antalya yolunda kaçmaya başladı. M.Y., Karasenir Mahallesi'ne kadar geldiği otomobiliyle, kendisini takip eden Asayiş Şube Müdürlüğü ekibinin aracına çarptı. Şahıs, daha sonra refüjü aşıp karşı şeritten gelen B.K. (37) kontrolündeki otomobile çarptı.

otomobiliyle-kacan-surucu-ekip-aracina-884930-262949.jpg

3’Ü POLİS 10 KİŞİ YARALANDI!

Meydana gelen kazada araçlar hurdaya dönerken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonucunda sürücüler ile araçlarda bulunan M.Y. (31), İ.G. (30), A.K. (34), İ.E.K. (13) ve A.C.K. (11) ile ekip aracındaki komiser ve 2 polis memuru yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken daha sonra yaralılar, ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.

otomobiliyle-kacan-surucu-ekip-aracina-884933-262949.jpg

Vali Tülay Baydar Bilgihan da olay yerine gelerek kazaya ilişki bilgi aldı. Polisten kaçan otomobilin sürücüsü hakkında 'Kasten yaralama', 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürme', 'Dur ihtarına uymama' suçlarından adli işlem başlatıldı ve şahıslara trafik cezası uygulandı.

Kaynak:DHA

