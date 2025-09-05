Polisleri görünce altın dolu poşeti atıp kaçtı

Şanlıu’da, polisi görünce paniğe kapılıp elindeki altın dolu poşeti yere atarak kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı. Yola saçılan altınlar polis tarafından toplandı. Şüphelinin altınları nereden aldığı araştırılıyor.

Atatürk Bulvarı’nda öğle saatlerinde devriye görevi yapan polis ekipleri, kendilerini görünce telaşa kapılan elinde siyah poşet bulunan kişiyi durdurmak istedi. ‘Dur’ ihtarına uymayan şüpheli, kaçmaya başladı. Kaçarken yanındaki poşeti yere atan şüpheli, kısa süren takibin ardından yakalandı.

Şüphelinin kaçarken attığı poşetten etrafa saçılan çok sayıda ziynet eşyası ise polis tarafından toplandı. Altınlar emniyette muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü.Olayla ilgili soruşturma başlatırken, polis, şüphelinin altınları nereden aldığını araştırıyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

