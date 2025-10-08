Polisler, bahis baronunun adamını yağmaladı: 7 kişiye dava açıldı!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, olay geçen 12 Nisan gecesi yaşandı. Yasa dışı bahis baronları Veysel Şahin ve Derkan Başer’e yakın bir isim olarak gündeme gelen ve 2 yıl önceki ‘sibergöz’ adındaki operasyonda tutuklanan Abdulsamet Aksu ile birlikte çalışan Sinan Civelekoğlu’na yönelik bir plan yapıldı. Aksu ile birlikte bir süre tutuklu kalan Civelekoğlu’na yönelik planı geliştiren isim ise Kaan Abanoz oldu.

7 sanık, yağmadan sonra Kaan Abanoz'un evinde buluştu.

Kendisinin de, Civelekoğlu ve Aksu ile birlikte yasa dışı bahis işi yaptığını ifade eden Abanoz, geliştirdiği planı polislerle de paylaştı. Abanoz tarafından hazırlanan bir ‘örgüt’ şeması polis memuru Önder Doğan’a gönderildi. Doğan, Civelekoğlu’nun yargılandığı bahis dosyasına ilişkin de bilgi sahibi oldu. Bu kişiler, 12 Nisan günü Civelekoğlu’nun evinin yakınında beklemeye başladı. Saat gece yarısı 24.00’e doğru Civelekoğlu aracı ile sokağa girdi.

Hazırlanan 'örgüt' şemasına Sinan Civelekoğlu da dahil edildi!

POLİS, ARACINA SAHTE PLAKA TAKTI!

Bu esnada, polis memuru Muhammet Yurdakul’a (31) ait olan ve çakar tertibat ve sahte plaka takılı araç Civelekoğlu’nun aracının önünü kesti. Araçta çakar tertibatı olduğunu gören Civelekoğlu, bu aracın polise ait olduğunu düşündü. Polis memurları Önder Doğan (35) ve Muhammet Yurdakul ile yanlarında bulunan sivil kişi Tufan Yağar (45), Civelekoğlu’na bir kişiyi sorarak aracında arama yapmaya başladı.

Polis memuru Muhammet Yurdakul (6 numaralı), Kaan Abanoz (4 numaralı) ve polis memuru Önder Doğan (2) numaralı.

BAHİS BARONLARININ OLDUĞU ŞEMAYI GÖSTERDİ

Sinan Civelekoğlu, arama esnasında kendisinin aracından uzaklaştırıldığını söyledi. Bir süre sonra Civelekoğlu, polis memuru Yurdakul’un olduğu araca bindirildi. Civelekoğlu bu esnada kendisine ters kelepçe takıldığını ifade etti. Kadıköy’den çıkan araç Ankara yönüne doğru yol almaya başladı.



Sanıklardan Tufan Yağar hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bu sırada, polis memuru Önder Doğan; Veysel Şahin ve Derkan Başer gibi bahis baronlarının da olduğu ‘örgüt’ şemasını dosyadan çıkararak Civelekoğlu’na gösterdi. Polis memuru, Civelekoğlu’na bir takım sorular sorarak, gerçek bir polis operasyonu izlenimi vermeye çalıştı.

Polise ait araca, sahte plaka takılarak olay yerine gidildi.

HESABINDAKİ 39 BİN DOLAR ALINDI

İçinde Civelekoğlu’nun da olduğu 4 kişi bir süre yol aldıktan sonra, polisler, bu kişiden cep telefonunun şifresini vermesini istedi. Civelekoğlu kabul etmedi. Civelekoğlu’nun iddiasına göre, telefonun ekranı yüzüne doğru zorla tutularak telefonun açılması sağlandı.

Şifresi çözülen telefon, bu kişileri takip eden araçtaki Kaan Abanoz’a ulaştırıldı. Abanoz, verdiği ifadede Civelekoğlu’nun telefonunu aldıktan sonra kripto hesabına girdiğini ifade etti. Abamoz, bu kişinin soğuk cüzdanındaki 39 bin doları başka bir cüzdana aktardı. Bu işlemden sonra, anılan telefon yeniden Civelekoğlu’na teslim edildi.

Hesabındaki parası alınan Sinan Civelekoğlu, bir süre sonra araçtan indirildi.

PARANIN 27 BİN DOLARI POLİSE!

Polisler, hesaptaki paranın aktarımı sonrası Civelekoğlu’nu bıraktı. Dava dosyasına giren görüntülere göre olaya karışan 7 kişi de Kaan Abanoz’un evinde buluştu. Abanoz, kripto varlık olarak aldığı paranın 30 bin dolarını Kapalıçarşı’da nakit olarak aldı.



Sinan Civelekoğlu, aracında bulunan 30 bin doların da alındığını söyledi.



Abanoz, paranın 27 bin dolarını polis memuru Önder Doğan’a verdiğini ifade etti. Abanoz, yanında kalan 3 bin doları ise aynı zamanda asker arkadaşı olan sanık Ali Küçük ve Şuayip Kaan Kaynar ile harcadıklarını söyledi. Abanoz, bu iki kişinin para almadığını ifade etti.

Olayda kullanılan Skoda marka araç da polis memuru Önder Doğan'a aitti.

POLİS MEMURU: KUMAR BORCUM VARDI!

Olaydan sonra Sinan Civelekoğlu, durumu, patronu Abdulsamet Aksu’ya iletti. Aksu’nun da teşvikiyle Civelekoğlu avcılığa başvurdu. Kaan Abanoz (31), Ali Küçük (34) ve Şuayip Kaan Kaynar (26) 25 Nisan gecesi Sultangazi’de yakalandı. Polis memurları ise görevdeyken gözaltına alındı. Önder Doğan, kumar borcu olduğu için olaya dahil olduğunu kabul etti. 5 isim de tutuklandı. Haklarında dava açılan ve olaya karıştıkları tespit edilen Tufan Yağar ve İsmail Eğlenen (22) için ise yakalama kararı çıkarıldı. Yürütülen soruşturma sonrası, 7 sanık hakkında ‘yağma’ ve ‘kişiyi hürriyetinden alıkoyma’ suçlarından dava açıldı.