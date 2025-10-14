Polisin sıfır eşyalarını komşusu çaldı

Olay, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru H.A.'nın yaptığı şikayetle ortaya çıktı. H.A., 27 Ağustos’ta Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan evinin merdiven boşluğuna kargo tarafından bırakılan beyaz eşya ve mobilyalarının çalındığını bildirerek şikayette bulundu.

PLAKA TANIMA SİSTEMİ ŞÜPHELİLERİ ELE VERDİ

Şikayet üzerine harekete geçen Recep Tokur Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı bir çalışma başlattı. Ekipler, bölgedeki Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını detaylı bir şekilde incelemeye aldı. Yapılan incelemeler neticesinde, çalınan eşyaların bir kamyona yüklendiği belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren polis, şüphelilerin, polis memuru H.A.’nın aynı binada ikamet eden komşusu G.K. ile onun nakliye işi yapan arkadaşı M.N. olduğunu tespit etti.

'Dikkatli komşu' hırsızlığa geçit vermedi

EŞYALAR SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Kimlikleri tespit edilen şüpheliler, polis tarafından dün gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan beyaz eşya ve mobilyalar bulunarak sahibi olan polis memuru H.A.’ya teslim edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden nakliyeci M.N., sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Fırıncılık yaptığı öğrenilen komşu G.K. ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, şüpheli G.K.’nin ‘Tehdit’ ve ‘Hakaret’ suçlarından daha önceden suç kaydı olduğu da öğrenildi.