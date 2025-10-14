Polisin sıfır eşyalarını komşusu çaldı

Yayınlanma:
Samsun'da, bir polis memurunun kargo şirketi tarafından apartmanının merdiven boşluğuna bırakılan yeni eşyalarını çaldığı tespit edilen komşusu G.K. ve ona yardım eden nakliyeci M.N. gözaltına alındı. Şüphelilerden G.K. adliyeye sevk edildi.

Olay, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru H.A.'nın yaptığı şikayetle ortaya çıktı. H.A., 27 Ağustos’ta Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan evinin merdiven boşluğuna kargo tarafından bırakılan beyaz eşya ve mobilyalarının çalındığını bildirerek şikayette bulundu.

PLAKA TANIMA SİSTEMİ ŞÜPHELİLERİ ELE VERDİ

Şikayet üzerine harekete geçen Recep Tokur Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı bir çalışma başlattı. Ekipler, bölgedeki Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını detaylı bir şekilde incelemeye aldı. Yapılan incelemeler neticesinde, çalınan eşyaların bir kamyona yüklendiği belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren polis, şüphelilerin, polis memuru H.A.’nın aynı binada ikamet eden komşusu G.K. ile onun nakliye işi yapan arkadaşı M.N. olduğunu tespit etti.

'Dikkatli komşu' hırsızlığa geçit vermedi'Dikkatli komşu' hırsızlığa geçit vermedi

EŞYALAR SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Kimlikleri tespit edilen şüpheliler, polis tarafından dün gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan beyaz eşya ve mobilyalar bulunarak sahibi olan polis memuru H.A.’ya teslim edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden nakliyeci M.N., sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Fırıncılık yaptığı öğrenilen komşu G.K. ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, şüpheli G.K.’nin ‘Tehdit’ ve ‘Hakaret’ suçlarından daha önceden suç kaydı olduğu da öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi: Üretimine son verilecek
Üretimine son verilecek
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Sektöre çözüm olabilir
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
İstanbul'da dev elektrik kesintisi: 22 ilçede bazı noktalar karanlıkta kalacak
Siyasetin röntgeni işte bu ankette: CHP birinci, MHP düşüşte
Şenol Güneş İstanbul projesi için Erdoğan'dan destek istedi
Emekli ve memura seyyanen zam açıklaması: SGK uzmanı İsa Karakaş refah payını da anlattı
Türkiye
Şişli'de işçiler sokağa indi
Şişli'de işçiler sokağa indi
Artvin’de KYK yurdunda yerleşim krizi! Öğrenciler eylem yaptı
Artvin’de KYK yurdunda yerleşim krizi! Öğrenciler eylem yaptı
Son araştırma: Toplumun sürece desteği artarken başarılı olacağına inananlar azaldı
Son araştırma: Toplumun sürece desteği artarken başarılı olacağına inananlar azaldı