Polisi kapıda görünce şoke oldular! 388 kişiyi bu yöntemlerle dolandırdılar: Baskında neler çıktı neler

Son aylarda dolandırıcılık vakalarında yaşanan artış dikkat çekerken emniyet güçleri operasyonlarını sıklaştırdı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dolandırıcılık şebekelerine yönelik 29 ilde son bir ayda düzenlenen operasyonlarda 89 şüphelinin yakalandığını, 64'ünün tutuklandığını açıkladı.

POLİSİ KAPIDA GÖRÜNCE ŞOKE OLDULAR!

"388 Vatandaşımızı Dolandıran Nitelikli Dolandırıcılık şebekelerine yönelik son 1 ayda düzenlenen operasyonlarımızda 64 TUTUKLAMA” başlıklı paylaşımında dolandırıcılık şebekelerine yönelik operasyonların bilançosunu açıklayan Bakan Yerlikaya, operasyon anlarının görüntülerini de paylaştı.

Bulundukları yerler tespit edilen dolandırıcılara ani baskınlar düzenlenirken şebeke üyeleri kıskıvrak yakalandı. 388 vatandaşı dolandırdığı tespit edilen 89 şüpheliyi yakalanırken bu şahısların 64'ü tutuklandı. Şüphelilerin 9'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar şu illerde gerçekleşti:

"Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Hâkkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Yozgat ve Zonguldak"

388 KİŞİYİ BU YÖNTEMLERLE DOLANDIRDILAR... BASKINDA NELER ÇIKTI NELER

Bakan Yerlikaya vatandaşların dolandırılma yöntemlerini ve tuzağa nasıl çekildiğini de açıkladı. Yerlikaya, yaptıkları vurgundan hesaplarında 28 milyon bulunduğu tespit edilen dolandırıcıların yöntemlerine ilişkin şunları söyledi:

"Vatandaşları tarihi eser bulma vaadiyle dolandırdıkları,

Kendilerini kamu görevlisi, avukat, banka görevlisi, uzlaştırmacı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları,

Sahte internet siteleri üzerinden oto yedek parçası satışı yaparak vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi.

Bu şahıslar hakkında Savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı."