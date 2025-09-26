Polisi görünce büyü bozuldu: Muskayla şifa kurbanıyla 34 milyonluk vurgun yaptılar

Malatya'da vatandaşların çaresizliğinden faydalanan dolandırıcılık çetesi muska yapma, büyü bozma, medyumluk, sözde şifa kurbanı kesme vaadi ile 27 kişiyi dolandırdı.

Emniyet'in takibine giren çete üyeleri düzenlenen baskında çaputa sardıkları Arapça yazı yazılı üçgen kağıtlar ve on binlerce euro nakit para ile yakalandı.

MUSKAYLA ŞİFA KURBANIYLA 34 MİLYONLUK VURGUN YAPTILAR

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte muska yapma, büyü bozma, medyumluk, sözde şifa kurbanı kesme gibi yöntemlerle 27 kişiyi dolandıran şüpheliler için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında tespit edilen şüpheli 7 kişinin hesap hareketlerinin incelenmesinde de 34 milyon 168 bin TL hareketlilik tespit edildi. Çalışmasını tamamlayan ekipler, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

POLİSİ GÖRÜNCE BÜYÜ BOZULDU

7 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Yapılan baskınlarda; sözde büyü yapımında kullanılan üzerinde Arapça ve karmaşık eski yazılarla yazılmış ceylan derisi, yılan derisi, tahta kaşık, bez, çaput, atlet, at nalı, sabun gibi malzemeler ile on binlerce Euro ve dolar ele geçirildi.

Suç unsurlarına el koyan ekipler, ismi açıklanmayan 7 şüpheliyi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.