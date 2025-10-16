Polis şüphelenip durdurdu: Araçtan kilolarca uyuşturucu çıktı!

Yayınlanma:
Ağrı’da, polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 51 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi. Olaya ilişkin 5 kişi, ekipler tarafından gözaltına alınırken şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ağrı’da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında çalışma yapıldı. Şüphe üzerine SUV tipi bir araçta arama yapan polis ekipleri, arama sırasında narkotik dedektör köpeğinden de yardım aldı.

51 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ!

Ekiplerin aracın içinde yaptığı aramalar sırasında, 51 kilogram 700 gram metamfetamin ele geçirildi.

agrida-uyusturucu-operasyonu-51-kilo-7-965738-286813.jpg

5 KİŞİ TUTUKLANDI!

Polis ekipleri, araçta bulunan 2 kişiyi gözaltına alırken daha sonra, organizatör oldukları değerlendirilen 3 kişiyi de Van’da yakalayarak gözaltına aldı.

Toplamda 5 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak:DHA

