Polis otosunun çarptığı 17 yaşındaki Miraç yaşamını yitirdi

Kocaeli'nde İstanbul yolunda seyreden polis otosunun çarptığı 17 yaşındaki Kadir Miraç Göker yaşamını yitirdi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, D-100 kara yolunda polis otosunun çarptığı 17 yaşındaki Kadir Miraç Göker yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde D-100 kara yolunun Körfez geçişinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan polis otosu, yolun karşısına geçmeye çalışan Kadir Miraç Göker’e çarptı.

Dur ihtarına uymayıp polis aracına çarptıDur ihtarına uymayıp polis aracına çarptı

Göreve giden polis aracı takla attıGöreve giden polis aracı takla attı

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN 17 YAŞINDAKİ MİRAÇ YAŞAMINI YİTİRDİ

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Göker, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Ancak doktorların tüm çabalarına karşın 17 yaşındaki Kadir Miraç kurtarılamadı. Kazaya ilişkin inceleme ve soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

