Polis bir kurşunun izini sürdü cephanelik buldu

Olaylar zinciri, 8 Eylül gecesi Seyhan ilçesinde, Süleyman A.'nın otomobilinden kaldırımda yürüyen Mehmet Ali K.'ye ateş açmasıyla başladı. Bacağından yaralanan Mehmet Ali K. hastaneye kaldırılırken, Süleyman A. olay yerinden hızla kaçtı. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganı yakalamak için başlattığı çalışmada potansiyel bir suç makinesini takip ettiğini kısa sürede anladı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin daha önce başka bir husumetlisinin aracını kurşunladığını da tespit etti.

SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Zanlının aracını aynı mahallede tespit edip durduran ekipler, karşılaştıkları manzara karşısında soruşturmanın seyrini tamamen değiştirdi. Araçta yapılan aramada; ruhsatsız bir tabanca, bir çelik yelek ve amfetamin, metamfetamin, bonzai gibi çeşitli sentetik uyuşturucular ile çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Soruşturmayı derinleştiren polis, Süleyman A.'nın evine yaptığı baskında ise biri otomatik olmak üzere iki ruhsatsız tabanca daha buldu.

"BENİ DÖVDÜ DAYANAMAYIP VURDUM"

Gözaltına alındığında her şeyi başlatan o basit intikam hikayesini anlatan Süleyman A., "Bir süre önceki kavgada beni dövdü. Bu nedenle husumet güttüm. Olay günü görünce dayanamayıp vurdum" dedi. Bu "dayanamama" anı, kendisinin ve suç ortaklarının karıştığı daha büyük bir suç ağını da ortaya çıkarmış oldu.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Süleyman A. ile araçtaki Mehmet G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Reyhan Nur A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaralanan Mehmet Ali K. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.