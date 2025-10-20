Polis aracıyla çarpışan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Yayınlanma:
Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Ahmet Ali K., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, bir polis memuru ile bir kadın yaralandı.

Kaza, Balıkesir-İzmir kara yolunun Pamukçu Mahallesi mevkisinde gerçekleşti. Ana yolda seyir halinde olan polis aracı, tali yoldan çıkan Ahmet Ali K. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

2 KİŞİ DE YARALANDI

Kazada, polis memuru Barbaros A. ile diğer aracın sürücüsü Ahmet Ali K. ve eşi Nadide K. yaralandı.

Hatay'da işçi servisi traktöre çarptı: 3'ü ağır 14 yaralıHatay'da işçi servisi traktöre çarptı: 3'ü ağır 14 yaralı

Hızla hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet Ali K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan polis memuru Barbaros A. ile Nadide K.'nın tedavilerinin ise hastanede devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

