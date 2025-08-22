Plastik kasa deposunda yangın

Yayınlanma:
Manisa'nın Ahmetli ilçesindeki bir plastik kasa deposundan yangın çıktı. Simsiyah duman ilçenin pek çok noktasından görülürken, alevler itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte söndürüldü.

Ahmetli'nin Alahıdır Mahallesi'nde yakınlarından geçen İzmir-Ankara kara yolunun kenarındaki plastik kasa dolu bir depoda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Simsiyah duman gökyüzüne yükselirken, çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

YANGIN 1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

İhbarla Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra Ahmetli ve Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri ile sağlık ve jandarma ekipleri yangına sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çabası sonucunda alevler söndürülürken, depodaki çok sayıda kasa zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

