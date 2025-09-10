Plakasız kamyonla taşınan mültecilere barikat kurduruldu iddiası: CHP'li Murat Bakan Yerlikaya'ya tek tek sordu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Sarıyer'deki CHP binası çevresine kurulan barikatların Afgan ve Suriyeli mültecilere taşınması hakkında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı soru yağmuruna tuttu.

Bakan o anların görüntülerini paylaşarak, "Devletin saygınlığı ve milletimizin güvenliği ayaklar altına alınamaz. Konunun takipçisi olacağız." dedi.

CHP BİNASINA KURULAN BARİKATLARI MÜLTECİLERE TAŞITMIŞLAR

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Sarıyer'deki CHP binasına polis barikatlarını taşıyanların Afgan mülteci olduğunu söylemişti.

Halk TV'de Ekrem Açıkel'in sunduğu Yeni Bir Sabah programına konuk olan Başarır, "Atatürk'ün kurduğu partiye Suriyeli ve Afgan mültecileri kullanılarak o demir ağları örüldü" dedi.

MÜLTECİLER PLAKASIZ KAMYONLA GETİRİLMİŞ

Bunun üzerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, barikat taşıtılan mültecilerin plakasız kamyonla geitirildiğini ifade etti.

O anların görüntülerini paylaşan Bakan, plakasız araçla getirilen yabancı uyruklu kişilerin emniyet güçleriyle beraber hareket ettiğini söyledi.

MURAT BAKAN'DAN YERLİKAYA'YA SORU BOMBARDIMANI

Bu durum karşısında sessiz kalmayacaklarını vurgulayan Murat Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlkiya'nın cevaplamasını istediği şu soruları paylaştı:

CHP İstanbul İl Başkanlığı önüne polis barikatı getiren plakasız araçlar kime/ hangi kuruma aittir?

Bu araçların plakasız olmasının gerekçesi nedir?

Polis barikatlarını taşıyan plakasız araçların kullanımına kim veya hangi kurum tarafından izin verilmiştir?

Söz konusu araçlarda bulunan onlarca yabancı uyruklu kişi kimlerdir?

Bu kişiler, Türkiye’de hangi statüyle bulunmaktadır?

Bu kişiler, sığınmacı mıdır? Yasadışı göçmen midir?

Bu kişiler, yabancı uyruklu öğrenci midir?

Bu kişiler, ikamet izni ve/veya çalışma izniyle ülkemizde bulunan yabancılar mıdır?

Bu kişiler arasında geçici koruma altında bulunan kişiler var mıdır?

Bu kişiler hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü’nün görevlendirmesi bulunmakta mıdır?

Bu şahıslar taşeron işçi ise güvenlik soruşturmaları yapılmış mıdır? ⁠Hangi sıfatla çalıştırılmaktadır? Şirket işçisi ise neden polis gözetiminde taşınmaktadır?

Plakasız araçların kamu düzeni ve güvenliği açısından oluşturduğu riskler hakkında Bakanlığınızca herhangi bir soruşturma veya inceleme başlatılmış mıdır?

"DEVLETİN SAYGINLIĞI AYAKLAR ALTINA ALINAMAZ"

CHP'li Bakan konuya dair paylaşımda son olarak şunlara yer verdi:

"Kayyum darbesiyle gasp edilmeye çalışılan CHP İstanbul İl Başkanlığımızın önüne 8 Eylül'de yığılan polis barikatlarının, görüntülerle sabit olduğu üzere, plakasız araçlarla taşındığı ortaya çıktı. Ancak skandal bununla bitmiyor. Bu araçların içinde onlarca yabancı uyruklu kişinin bulunduğu ve emniyet görevlileriyle birlikte hareket ettiği görüntülerde açıkça görülüyor. Bu akıl almaz duruma sessiz kalmayacağız!

Devletin saygınlığı ve milletimizin güvenliği ayaklar altına alınamaz. Konunun takipçisi olacağız."