Pilotun hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Pilotun hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Yayınlanma:
İzmir'in Torbalı ilçesinde, pilot Berfu Hatipoğlu'nun hayatını kaybettiği eğitim uçağı kazasının son saniyeleri, bir evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntüler, kazanın yaşandığı Kırbaş Mahallesi'ndeki mısır tarlasına yakın bir evin güvenlik kamerasından elde edildi. Kayıtlarda, eğitim uçağının hızla irtifa kaybederek tarlaya düştüğü o anlar net bir şekilde yer alıyor. Çarpmanın hemen ardından ise olayı gören çevredeki vatandaşların yaşadığı şok ve paniğin sesi duyuluyor. Kayıtlara "uçak düştü" şeklindeki sözleri da yansıyor.

Trajik kaza, 3 Eylül'de meydana gelmişti. Selçuk Efes Havalimanı'ndan bir öğrenci pilot ile birlikte eğitim amacıyla havalanan uçak, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak Torbalı ilçesi Kırbaş Mahallesi'ndeki mısır tarlasına düşmüştü. Kazada, pilot Berfu Hatipoğlu feci şekilde can vermişti.

68b9bf4bd500d97442a4ef5d.jpg

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Türkiye
AKP'ye esnaf ziyareti eleştirisi: İşleriniz nasıl diye sormaya utanıyorlar, çünkü cevabı biliyorlar
AKP'ye esnaf ziyareti eleştirisi: İşleriniz nasıl diye sormaya utanıyorlar, çünkü cevabı biliyorlar
Adıyaman’da 'kepazelik': Eski valiyle tartışan depremzedenin engelli maaşı kesildi
Adıyaman’da 'kepazelik': Eski valiyle tartışan depremzedenin engelli maaşı kesildi