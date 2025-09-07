Pilotun hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Görüntüler, kazanın yaşandığı Kırbaş Mahallesi'ndeki mısır tarlasına yakın bir evin güvenlik kamerasından elde edildi. Kayıtlarda, eğitim uçağının hızla irtifa kaybederek tarlaya düştüğü o anlar net bir şekilde yer alıyor. Çarpmanın hemen ardından ise olayı gören çevredeki vatandaşların yaşadığı şok ve paniğin sesi duyuluyor. Kayıtlara "uçak düştü" şeklindeki sözleri da yansıyor.

Trajik kaza, 3 Eylül'de meydana gelmişti. Selçuk Efes Havalimanı'ndan bir öğrenci pilot ile birlikte eğitim amacıyla havalanan uçak, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak Torbalı ilçesi Kırbaş Mahallesi'ndeki mısır tarlasına düşmüştü. Kazada, pilot Berfu Hatipoğlu feci şekilde can vermişti.