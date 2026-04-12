Picasso’nun 1 milyon euroluk eserine 100 euroya sahip olma şansı

Dünyanın en değerli sanat eserlerinden birine sahip olmak artık sadece milyonerlerin imtiyazı olmaktan çıkıyor. Fransa'da düzenlenen benzersiz bir yardım organizasyonu, sanatseverlere 100 euroluk bir biletle orijinal bir Pablo Picasso tablosu kazanma fırsatı sunuyor. Paris merkezli bu girişim, elde edilen geliri Alzheimer araştırmalarına aktarmayı hedefliyor.

ÖDÜL: 1 MİLYON EUROLUK "KADIN BAŞI"

"1 Picasso için 100 Euro" adıyla düzenlenen çekilişte, usta sanatçının 1941 tarihli "Tête de Femme" (Kadın Başı) adlı eseri ödül olarak verilecek. Kağıt üzerine guaj tekniğiyle çalışılan ve yaklaşık 1 milyon euro değer biçilen bu nadide parça için dünya genelinde 120 bin bilet satışa sunuldu.

HEDEF 12 MİLYON EURO FON SAĞLAMAK

Çekilişin 14 Nisan'da dünyaca ünlü Christie's müzayede evinde gerçekleştirilmesi planlanırken, organizasyonun hedefleri arasında tüm biletlerin satılması durumunda 12 milyon euro kaynak yaratılması öngörülüyor; bu gelirin 1 milyon eurosunun eserin mevcut sahibi olan Opera Gallery'ye ödenmesi, kalan yaklaşık 11 milyon euronun tamamının ise Fransa'nın bu alandaki en büyük özel kuruluşu olan Alzheimer Araştırma Vakfı'na devredilmesi hedefleniyor.

GUERNİCA İLE AYNI RUHUN PARÇASI

Picasso’nun torunu Olivier Widmaier Picasso, eserin manevi değerine dikkat çekerek, tablonun sanatçının ölümsüz eseri "Guernica"yı yaptığı stüdyoda üretildiğini vurguladı. Widmaier Picasso, bu girişimin sanatın demokratikleşmesine katkı sağlarken aynı zamanda hayati bir sağlık sorununa karşı toplumsal dayanışma yarattığını belirtti.