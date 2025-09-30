Pes dedirten olay: Aracın üzerine idrarını yaptı o da yetmedi sahibine saldırdı!

Gaziosmanpaşa’da park halindeki bir otomobilin yanına gelen kişi, aracın yanında idrarını yaptı; durumu fark eden araç sahibi ise tepki gösterdi. Saldırgan araç sahibini iterek üzerine yürüdü.

Olay, 27 Eylül Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi’nde meydana geldi.

Kimliği belirsiz bir kişi park halinde bulunan otomobilin yanına gelerek çevredekilere aldırış etmeden idrarını yaptı. Daha sonra bu kişi aracın yanından uzaklaştı.

gaziii.jpg

ARAÇ SAHİBİNİ İTİP ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Durumu fark eden araç sahibi, otomobilin yanından uzaklaşan kişinin yanına geldi. Saldırgan ve yanında bulunan kişi araç sahibine önce tepki gösterdi.

gaziosmanpasa-4.jpg

İstanbul'un göbeğinde kadın avukatın arabasına saldırdı: Plakasını söküp kaçtı!İstanbul'un göbeğinde kadın avukatın arabasına saldırdı: Plakasını söküp kaçtı!

Saldırgan daha sonra otomobil sahibini iterek üzerine yürüdü. Olay sırada araç sahibinin eşi ve çocuğunun da yanında olduğu öğrenildi.

gaziosmanpasa-1.jpg

gaziosmanpasa-2.jpg

ŞİKAYETÇİ OLDU

Saldırgan ve yanında bulunan arkadaşları daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Araç sahibi polis merkezine giderek saldırgandan şikayetçi olurken, olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak:DHA

