Perte çıkan Ferrari kimseye yar olmadı! Futbolcu yarı fiyatına satın aldı

Silivri'de akaryakıt ve inşaat sektöründe çalışan Ömer Çelik, 13 Ağustos'ta 15 milyon lira değerindeki lüks otomobilini Büyükçekmece'de bir tamirciye bıraktı. Araçtan gelen sesin nedenini anlamak isteyen usta, test sürüşü sırasında direksiyon hakimiyetini kaybederek kazaya sebep oldu.

Ömer Çelik, "Aracı ayın 13'ünde aldım. 5 gün oldu alalı. Bir kaza gerçekleşti. Öncelikle sağlık konusunda hiçbir sıkıntı yok. Çok şükür, herkesin sağlık durumu iyi. Cana geleceğine mala gelsin. Aracın arka difüzörü düştüğü için verdim. Bir de rüzgar sesi geliyordu. Onu kontrol etmek için teste çıktılar. Bana 4-5 saat sonra arayıp kazayı bildirdiler. Fotoğraf istedim, gönderdiler. Çok üzüldüm çünkü araca daha hiç binemedik. Ama aramızda tartışma çıkmadı, mağduriyetimizi karşılayacaklarını söylediler. Aracın kaskosu yoktu. Kendilerine arabanın satışını vereceğiz, konuştuk ve anlaştık" dedi.

OLAYIN GÜNDEM OLMASI BEKLENİYORDU

Çelik, "Olayın gündem olabileceğini düşündük. Normal standart bir araç değil. Süper spor bir araç. Türkiye'de tahmini 40-50 tane var. Zaten herkes birbirinin arabasını tanır. Az bulunan bir araç olduğu için gündem oldu. Onlar için de iyisiyle kötüsüyle bir reklam oldu. Hakkım sonsuz helal olsun" ifadelerini kullandı.

KAZALI ARAÇ FUTBOLCUYA SATILDI

Kazaya karışan tamir ustası Hakan Yılmaz ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kazalı otomobilin satıldığını duyurdu. Yılmaz, aracı futbolcu Sercan Türk'e sattığını açıkladı.

NTV'de yer alan habere göre son olarak Bakırköyspor'da lisanslı olarak futbolculuk yapan 34 yaşındaki Sercan Türk'ün, lüks ve klasik otomobillere meraklı olduğu ve çoğunlukla hasarlı araçları toplayarak tamir ettiği öğrenildi.

ARAÇ YAKLAŞIK YARI FİYATINA SATILDI

Tamir ustası Yılmaz, Ferrari marka otomobilin geçmişinde de birçok kez hasar aldığını, şase ve podyelerinde sorun bulunduğunu belirtti. Kazada aracın eski sorunlarından dolayı fazla hasar aldığını söyleyen Yılmaz, 15 milyon TL olarak belirlenen rayiç bedelin yaklaşık yarı fiyatına satıldığını açıkladı.

Yılmaz, aracın geriye kalan parasını da tamamlayarak sahibine ödeyeceğini, hiçbir mağduriyet olmayacağını, işinin başında olduğunu ve lüks araç servisinin çalışmaya devam ettiğini kaydetti.