Mersin'in Tarsus ilçesi Altaylılar Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda yaşayan 1 çocuk annesi Pelin Kıyga, sabahın erken saatlerinde işe gitmek için apartmanın 7'nci katındaki dairesinden çıktı. Asansöre binen Kıyga, halatın kopması sonucunda kabinle beraber sert bir şekilde zemine çarptı.

Kabinden ağır yaralı çıkarılan Pelin Kıyga, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Mersin'de facia: Zemine çakılan asansör anneyi hayattan kopardı

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALAINDI

Asansör faciasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Sadık Sökmen (41), Mahmut Köse (45), Fatih Mehmet Ceylan (46) ile Murat Abalı (32) gözaltına alındı. Şüpheliler, savcılık işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

4'Ü DE TUTUIKLANDI

Savcılık, şüphelilerin tamamını tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Şüpheliler Sadık Sökmen (41), Mahmut Köse (45), Fatih Mehmet Ceylan (46) ile Murat Abalı (32), çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.