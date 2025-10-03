Pelin'in öldüğü asansör faciasında yeni gelişme

Yayınlanma:
Mersin'in Tarsus ilçesinde Pelin Kıyga'nın (27) hayatını kaybettiği asansör faciasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen Sadık Sökmen (41), Mahmut Köse (45), Fatih Mehmet Ceylan (46) ile Murat Abalı (32), çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mersin'in Tarsus ilçesi Altaylılar Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda yaşayan 1 çocuk annesi Pelin Kıyga, sabahın erken saatlerinde işe gitmek için apartmanın 7'nci katındaki dairesinden çıktı. Asansöre binen Kıyga, halatın kopması sonucunda kabinle beraber sert bir şekilde zemine çarptı.

Kabinden ağır yaralı çıkarılan Pelin Kıyga, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Mersin'de facia: Zemine çakılan asansör anneyi hayattan kopardıMersin'de facia: Zemine çakılan asansör anneyi hayattan kopardı

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALAINDI

Asansör faciasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Sadık Sökmen (41), Mahmut Köse (45), Fatih Mehmet Ceylan (46) ile Murat Abalı (32) gözaltına alındı. Şüpheliler, savcılık işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

4'Ü DE TUTUIKLANDI

Savcılık, şüphelilerin tamamını tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Şüpheliler Sadık Sökmen (41), Mahmut Köse (45), Fatih Mehmet Ceylan (46) ile Murat Abalı (32), çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

