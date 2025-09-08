Patlayan lastiği değiştirirken kamyonet çarpan evli çift hayatını kaybetti

Kaza, sabah 06.00 sıralarında İzmir–Ankara D300 kara yolu Ortaköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ankara yönüne ilerleyen Seydoş Kaya (44), hafif ticari aracının lastiği patlayınca aracı yol kenarına çekerek değişim yapmak istedi. Kaya’ya eşi Eylem Kaya (37) de yardım etmeye başladı. Bu sırada aynı yönde seyreden Hicri Yanılmaz (55) yönetimindeki 45 RV 827 plakalı kamyonet, kontrolünü kaybederek yol kenarındaki çift ve araçlarına çarptı.

Çevredeki sürücülerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrollerinde Seydoş ve Eylem Kaya’nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Araçta bulunan çocukları E.K. (11) ve A.Y.K. (14) yaralı olarak Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kara yolunda trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kamyonet sürücüsü Yanılmaz gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.