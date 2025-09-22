Parti binasını soyup soğana çevirdiler: Semaver bile çalındı

Gaziantep Nizip'teki Büyük Birlik Partisi İlçe Binası kimliği belirsiz kişi veya kişilerce soyuldu.

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, çalınanlar arasında bilgisayarların yanı sıra resmi evrakların da bulunması dikkat çekti.

PARTİ BİNASINI SOYUP SOĞANA ÇEVİRDİLER

BBP Nizip İlçe Başkanlığı binası Gaziantep Reform Haber'in belirttiğine göre, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce soyuldu.

Partideki eşyaların yeni binaya taşınması için yönetim kurulu üyeleriyle birlikte pazar günü binaya gelen ilçe başkanı, içerideki tüm eşyaların ve evrakların çalındığını gördü.

SEMAVERİ BİLE ÇALMIŞLAR

Parti binasında makam koltuğu ve masası, misafir koltukları ve sandalyeler, bilgisayar ve monitör, yazıcı ve fotokopi makinesi, çay semaveri ve mutfak malzemeleri, klima ve ısıtıcı ile resmi evraklar ve defterlerin çalındığı tespit edildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine polis ve olay yeri inceleme ekiplerine haber verildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri parmak izi çalışması incelemesi başlattı. İnceleme sonrasında olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınarak karakola götürüldü.