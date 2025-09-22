Parti binasını soyup soğana çevirdiler: Semaver bile çalındı

Parti binasını soyup soğana çevirdiler: Semaver bile çalındı
Yayınlanma:
Büyük Birlik Partisi (BBP) Gaziantep Nizip İlçe Binası soyuldu. Çalınanlar arasında bilgisayar, yazıcı, çay semaveri ile birlikte resmi evrakların da yer alması dikkat çekti.

Gaziantep Nizip'teki Büyük Birlik Partisi İlçe Binası kimliği belirsiz kişi veya kişilerce soyuldu.

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, çalınanlar arasında bilgisayarların yanı sıra resmi evrakların da bulunması dikkat çekti.

PARTİ BİNASINI SOYUP SOĞANA ÇEVİRDİLER

BBP Nizip İlçe Başkanlığı binası Gaziantep Reform Haber'in belirttiğine göre, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce soyuldu.

Partideki eşyaların yeni binaya taşınması için yönetim kurulu üyeleriyle birlikte pazar günü binaya gelen ilçe başkanı, içerideki tüm eşyaların ve evrakların çalındığını gördü.

bbp-nizip.webp

SEMAVERİ BİLE ÇALMIŞLAR

Parti binasında makam koltuğu ve masası, misafir koltukları ve sandalyeler, bilgisayar ve monitör, yazıcı ve fotokopi makinesi, çay semaveri ve mutfak malzemeleri, klima ve ısıtıcı ile resmi evraklar ve defterlerin çalındığı tespit edildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine polis ve olay yeri inceleme ekiplerine haber verildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri parmak izi çalışması incelemesi başlattı. İnceleme sonrasında olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türk futbolundan bir Ali Koç geçti
Ali Koç'un Fenerbahçe'deki bilinmeyen icraatları
Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Türkiye
İstanbul'un 24 ilçesi dikkat: 8 saatlik elektrikler kesintileri geliyor
8 saatlik elektrikler kesintileri geliyor
14 yaşındaki çocuk 15 yaşındaki çocuğu bıçakla öldürdü
14 yaşındaki çocuk 15 yaşındaki çocuğu bıçakla öldürdü
İzmir açıklarında deprem meydana geldi
İzmir açıklarında deprem meydana geldi