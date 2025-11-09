Parkta tartıştığı kişiyi sırtından bıçaklayıp kaçtı

Yayınlanma:
Kayseri’de Y.U., parkta kavga ettiği E.O.'yu bıçaklayarak yaraladı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Bağışlı Sokak’taki parkta meydana geldi.

Manisa’da dayı-yeğen bıçaklı kavgaya tutuştuManisa’da dayı-yeğen bıçaklı kavgaya tutuştu

Alışveriş merkezinin önünde bulunan parkta E.O. ile Y.U. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

PARKTA TARTIŞTIĞI KİŞİYİ SIRTINDAN BIÇAKLADI

Kavgada Y.U., bıçakla E.O.’yu sırtından yaralayıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

