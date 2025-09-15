Parkta oynayan çocuğa yorgun mermi isabet etti!

Parkta oynayan çocuğa yorgun mermi isabet etti!
Yayınlanma:
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde parkta oynarken yorgun merminin isabet ettiği bir çocuk yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde yorgun merminin isabet ettiği bir çocuk yaralandı.

Olay, Demirtaş Sakarya Mahallesi Merhum Halil Satık Parkı’nda meydana geldi. Parkta oyun oynayan çocuğa, nereden ateşlendiği belirlenemeyen yorgun mermi isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, merminin hangi yönden ateşlendiğini belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

