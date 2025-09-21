Park halindeki otomobil cayır cayır yandı
Yayınlanma:
Adana'da park halindeyken yanan otomobil küle döndü.
Adana'nın Sarıçam ilçesinde park halideki bir otomobil aniden yanmaya başladı.
PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL BİR ANDA YANMAYA BAŞLADI
Merkez Sarıçam ilçesi Boynuyopun Mahallesi'nde park halindeki bir otomobil bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı.
Aniden yükselen alevleri farkeden çevredekiler durumu ekiplere bildirdi.
YANAN OTOMOBİL KÜLE DÖNDÜ
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle otomobili etkisi altına alan yangın söndürüldü.
Otomobili demir yığınına çeviren yangının çıkış nedenini belirlemek için ekiplerce çalışma başlatıldı.
Kaynak:AA