Park halindeki otomobil cayır cayır yandı

Park halindeki otomobil cayır cayır yandı
Yayınlanma:
Adana'da park halindeyken yanan otomobil küle döndü.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde park halideki bir otomobil aniden yanmaya başladı.

PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL BİR ANDA YANMAYA BAŞLADI

Merkez Sarıçam ilçesi Boynuyopun Mahallesi'nde park halindeki bir otomobil bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı.

Aniden yükselen alevleri farkeden çevredekiler durumu ekiplere bildirdi.

645.jpg

YANAN OTOMOBİL KÜLE DÖNDÜ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle otomobili etkisi altına alan yangın söndürüldü.

aa-20250920-39179078-39179076-adanada-park-halindeki-otomobil-yandi.jpg

Otomobili demir yığınına çeviren yangının çıkış nedenini belirlemek için ekiplerce çalışma başlatıldı.

Kaynak:AA

Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü
Yatırımcıları köşeyi döndü
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu: THY de listede
THY de listede
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu
Bu Beşiktaş tarihe geçer: Sergen Yalçın'ın Göztepe skandalı
Türkiye
10 yıl hapis cezası bulunan firari yakayı ele verdi
10 yıl hapis cezası bulunan firari yakayı ele verdi
Düğün eğlencesi kavgayla bitti: 2 yaralı
Düğün eğlencesi kavgayla bitti: 2 yaralı