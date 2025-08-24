Pamukkale dünden beri cehennemi yaşıyordu! OGM son haberi duyurdu

Yayınlanma:
Arkası kesilmeyen orman yangınlarının sonuncusu dün akşam saatlerine doğru Denizli'de meydana geldi. Pamukkale'ye bağlı Cankurtaran mevkiinde orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Sıcak havaların etkili olmasının ardından yurdun dört bir yanında çıkan orman yangınları söndürülmeye çalışılıyor. Son orman yangınlarından birisi de Denizli'de çıktı. Pamukkale'nin Cankurtaran mevkiinde çıkan orman yangınına gece boyunca havadan müdahale edilemedi.

denizli1.jpg

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BİLİNMİYOR

Sabah saatlerinden itibaren havadan müdahaleler yeniden başladı. Cankurtaran Mahallesi'ndeki ormanlık alandaki yangının çıkış nedeni bilinmiyor.

denizli2.jpg

OGM AÇIKLAMA YAPTI: YANGIN BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDI

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın sabah saatleri ile yeniden başlayan hava müdahaleleri ile yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. OGM tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

  • Orman dışı alanda başlayarak ormana sıçrayan yangını, havadan ve karadan yürüttüğümüz yoğun mücadele sonucunda BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALDIK. Yangını tamamen kontrol altına almak için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.

ekran-goruntusu-2025-08-24-093040.png

aa-20250823-38905217-38905215-denizlinin-pamukkale-ilcesinde-orman-yangini-cikti.jpg

Kaynak:AA / DHA / ANKA

