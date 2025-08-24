Pamukkale dünden beri cehennemi yaşıyordu! OGM son haberi duyurdu

Sıcak havaların etkili olmasının ardından yurdun dört bir yanında çıkan orman yangınları söndürülmeye çalışılıyor. Son orman yangınlarından birisi de Denizli'de çıktı. Pamukkale'nin Cankurtaran mevkiinde çıkan orman yangınına gece boyunca havadan müdahale edilemedi.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BİLİNMİYOR

Sabah saatlerinden itibaren havadan müdahaleler yeniden başladı. Cankurtaran Mahallesi'ndeki ormanlık alandaki yangının çıkış nedeni bilinmiyor.

OGM AÇIKLAMA YAPTI: YANGIN BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDI

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın sabah saatleri ile yeniden başlayan hava müdahaleleri ile yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. OGM tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: