Pamuk biçme makinesine kapılan genç feci şekilde can verdi
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, 28 yaşındaki Serhat Sütpak, temizliğini yaptığı pamuk biçme makinesine kapılarak feci şekilde can verdi. Bir ay önce evlendiği öğrenilen Sütpak'ın ölümü, ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

Olay, Hilvan ilçesine bağlı kırsal Çatak Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilikle uğraşan Serhat Sütpak, pamuk biçme makinesini temizlediği sırada dengesini kaybederek makinenin hareketli aksamına kapıldı.
Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine derhal sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Sütpak’ı sıkıştığı yerden çıkarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan genç adam, sağlık ekiplerine teslim edildi. Ancak, yapılan kontrolde Serhat Sütpak’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

BİR AY ÖNCE EVLENMİŞTİ

Serhat Sütpak’ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Henüz bir ay önce evlendiği belirtilen Serhat Sütpak’ın ani ölümüyle ilgili jandarma tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

