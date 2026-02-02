Palandöken'de kural tanımayanlara ceza yağdı

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde kuralları ihlal eden kayakçılara toplam 228 bin 958 lira para cezası uygulandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, valilik tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde denetimlerine aralıksız devam ediyor.

2026'da uygulanacak idari para cezası Resmi Gazete'de

KAMERAYLA KAYIT ALTINA ALINDILAR

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, valiliğin, Palandöken Kayak Merkezi'nde uyulması gereken kuralları kapsamında vatandaşların huzur ve güvenliği için denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, kayak yaparken kask takmayan 40 kişiye 148 bin 200, çığ tehlikesi bulunan yasaklı alanda kayak yapan 17 kişiye 62 bin 985 lira ceza kesti.

Piste araçla giren sürücüye 2 bin 953, pistte çadır kuran kişiye 3 bin 705 ve genel kurallara uymayan 3 kişiye de 11 bin 115 lira para cezası uyguladı. Ekipler, kurallara uymayan toplam 62 kişiye 228 bin 958 lira yaptırım uyguladı.

Ayrıca kurallara uyulmayan anlar, çeşitli kameralarca kayıt altına alındı.