Kız öğrenci yurdunda korkutan patlama!
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan bir kız öğrenci yurdunda patlama meydana geldi. Akşam saatlerinde meydana gelen olay nedeniyle panik olan öğrenciler çevredeki otellere sevk edildi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, özel bir kız öğrenci yurdunun murfak bölümünde patlama meydanda geldi.

Panik yaratan olayda yaralanan olmazken, yurtta kalan 35 öğrenciler çevredeki otellere sevk edildi.

Saat 20.30 sıralarında Serdivan ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan, özel bir kız öğrenci yurdunda meydana gelen patlama öğrencilerin panik olmasına yol açtı.

Yurdun mutfak bölümünde henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen patlama sonrası büyük hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

35 ÖĞRENCİ OTELLERE YERLEŞTİRİLDİ

İtfaiye ekipleri mutfak bölümünde teknik inceleme başlatırken, patlamanın kesin nedeninin hazırlanacak raporun ardından netlik kazanacağı bildirildi.

Olayla yaralanan olmazken, yurtta kalan 35 öğrenci ise ilçede bulunan otellere yerleştirildi.

