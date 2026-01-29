Kahramanmaraş'ta doğal gaz hattında patlama!

Patlamanın hemen ardından boru hattından sızan gazın tutuşmasıyla dev alevler yükseldi. Yangın, boru hattının hemen önünden geçtiği binayı tehdit etmeye başlayınca mahallede büyük panik yaşandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve doğal gaz acil müdahale ekibi sevk edildi.

BİNADA MAHSUR KALAN 3 KİŞİ KURTARILDI

Yangın sırasında, alevlerin sardığı binanın üst katlarında 3 vatandaşın mahsur kaldığı tespit edildi. İtfaiye ekipleri bir yandan alevleri kontrol altına almaya çalışırken, diğer yandan merdivenli araçlarla binada mahsur kalan vatandaşlara ulaştı. Dumandan etkilenen 3 kişi, ekiplerin başarılı operasyonuyla güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Yanardağ patladı: 700 metreye kül püskürttü

GAZ AKIŞI KESİLDİ, SOĞUTMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Doğal gaz ekiplerinin bölgedeki ana vanayı kapatarak gaz akışını kesmesinin ardından yangın tamamen söndürüldü. Olayda şans eseri can kaybı yaşanmazken, binada ve boru hattında maddi hasar meydana geldi. Ekiplerin bölgedeki hasar tespit ve hattı onarma çalışmaları devam ediyor.