Kahramanmaraş'ta doğal gaz hattında patlama!

Yayınlanma:
Kahramanmaraş’ın Mağralı Mahallesi’nde yürütülen altyapı çalışmaları sırasında, sokakta kazı yapan bir iş makinesinin doğal gaz ana boru hattına temas etmesi sonucu şiddetli bir patlama meydana geldi.

Patlamanın hemen ardından boru hattından sızan gazın tutuşmasıyla dev alevler yükseldi. Yangın, boru hattının hemen önünden geçtiği binayı tehdit etmeye başlayınca mahallede büyük panik yaşandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve doğal gaz acil müdahale ekibi sevk edildi.

BİNADA MAHSUR KALAN 3 KİŞİ KURTARILDI

Yangın sırasında, alevlerin sardığı binanın üst katlarında 3 vatandaşın mahsur kaldığı tespit edildi. İtfaiye ekipleri bir yandan alevleri kontrol altına almaya çalışırken, diğer yandan merdivenli araçlarla binada mahsur kalan vatandaşlara ulaştı. Dumandan etkilenen 3 kişi, ekiplerin başarılı operasyonuyla güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Yanardağ patladı: 700 metreye kül püskürttüYanardağ patladı: 700 metreye kül püskürttü

GAZ AKIŞI KESİLDİ, SOĞUTMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Doğal gaz ekiplerinin bölgedeki ana vanayı kapatarak gaz akışını kesmesinin ardından yangın tamamen söndürüldü. Olayda şans eseri can kaybı yaşanmazken, binada ve boru hattında maddi hasar meydana geldi. Ekiplerin bölgedeki hasar tespit ve hattı onarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İstanbul için 'kar müjdesi' vermişti: Meteoroloji uzmanından yeni tahmin
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
İstanbul'da kar yağışı için tarihi verdi! AKOM '14 derece birden düşecek' diyerek uyardı
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
Hakan Balta ve eşi aidat zammını duyunca taşınma kararı aldı
Hakan Balta ve eşi aidat zammını duyunca taşınma kararı aldı
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı: Altında kayıkhanesi bile var
Altında kayıkhanesi bile var
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Yasa değişiyor! MASAK saniyeler içinde banka hesaplarını dondurabilecek
Ünlü ekonomist uyardı:
Yeni düzenlemeyle bankadaki paranız tehlikede
Türkiye
Bodrum-Datça seferlerine fırtına engeli!
Bodrum-Datça seferlerine fırtına engeli!
Silah kaçakçılarına jandarma baskını: 7 kişi yakalandı
Silah kaçakçılarına jandarma baskını: 7 kişi yakalandı
2 milyon liralık vurgun yapmışlardı! Dolandırıcılık operasyonunda 3 tutuklu
2 milyon liralık vurgun yapmışlardı! Dolandırıcılık operasyonunda 3 tutuklu