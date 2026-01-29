Yanardağ patladı: 700 metreye kül püskürttü

Yanardağ patladı: 700 metreye kül püskürttü
Yayınlanma:
Endonezya'nın Java Adası'nın doğusunda bulunan Semeru Yanardağı 2 kez patlayarak yaklaşık 700 metre yüksekliğe kül püskürttü.

Antara ajansının haberine göre, Java Adası'nın Lumajang ve Malang bölgelerinin sınırında yer alan Semeru Yanardağı'nda gün içinde iki kez volkanik hareketlilik gözlemlendi.

Semeru Yanardağı Gözlem Noktası yetkilisi Mukdas Sofian, yanardağın yerel saatle 04.47 ve 07.20 sularında 2 defa patladığını, ilkinde 500, ikincisinde ise 700 metre yüksekliğe kül püskürttüğünü bildirdi.

Volkanoloji ve Jeolojik Tehlike Azaltma Merkezi (PVMBG), zirveye 13 kilometre mesafede bulunan Besuk Kobokan bölgesi boyunca güneydoğu kesiminde tüm faaliyetlerin yasaklandığını duyurdu.

Semeru Yanardağı patladı. Küller 4 bin 776 metreye ulaştıSemeru Yanardağı patladı. Küller 4 bin 776 metreye ulaştı

500 METRE UZAK DURUN ÇAĞRISI

Bölge sakinlerine, volkanik kalıntı ve lav akıntıları riski nedeniyle bu bölgedeki nehir kenarlarından en az 500 metre uzak durulması uyarısı yapıldı.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

Bromo Tengger Semeru Milli Parkı'nın bir parçasını oluşturan Semeru, Java Adası'ndaki en aktif yanardağlardan biri olarak biliniyor.

Kaynak:AA

İstanbul için 'kar müjdesi' vermişti: Meteoroloji uzmanından yeni tahmin
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
İstanbul'da kar yağışı için tarihi verdi! AKOM '14 derece birden düşecek' diyerek uyardı
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
Hakan Balta ve eşi aidat zammını duyunca taşınma kararı aldı
Hakan Balta ve eşi aidat zammını duyunca taşınma kararı aldı
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı: Altında kayıkhanesi bile var
Altında kayıkhanesi bile var
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Yasa değişiyor! MASAK saniyeler içinde banka hesaplarını dondurabilecek
Ünlü ekonomist uyardı:
Yeni düzenlemeyle bankadaki paranız tehlikede
Dünya
AB'den tarihi İran kararı: Terör örgütü listesine alındı
AB'den tarihi İran kararı: Terör örgütü listesine alındı
Ülkesi alev alev yanarken sahnede şarkı söyledi! Arjantin Devlet Başkanı Milei'ye tepki yağıyor
Ülkesi alev alev yanarken sahnede şarkı söyledi! Arjantin Devlet Başkanı Milei'ye tepki yağıyor