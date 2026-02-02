Mal varlıklarına el konulmuştu: Kocaelispor-FB maçında bahis baronunun şirketinin reklamı yapıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Veysel Şahin ile irtibatlı olduğu tespit edilen bahis baronu Şeref Yazıcı’nın tüm malvarlıklarına el konulmuştu.

Halktv.com.tr yazarı Bahadır Özgür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şeref Yazıcı'nın el konulan şirketi Darkex'in reklamının, bu akşam oynanan Kocaelispor-Fenerbahçe maçında stadın elektronik panolarında yer aldığını belirtti.

"BAHİS BARONUNUN CANLI REKLAMI YAPILIYOR"

Oynanan maçta stadın elektronik panolarında Darkex'in reklamının görüldüğü bir fotoğraf paylaşan Bahadır Özgür, şu ifadeleri kullandı:

"Bahis baronunun canlı reklamı yapılıyor!

Şu an oynanan Kocaelispor-FB maçında stadın elektronik panolarında, bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 500 milyon dolarlık kripto varlığına el konulan Şeref Yazıcı'nın şirketi Darkex'in reklamları dönüyor.

Savcılığa göre kara para, Dubai merkezli Darkex üzerinden aklanıyor. Yazıcı'nın ünlü bahis baronu Veysel Şahin'e bağlı oldupu iddia ediliyor."

NE OLMUŞTU?

Şeref Yazıcı'nın Darkex isimli kripto varlık hizmet sağlayıcı şirketin sahibi olduğu öğrenilirken, Yazıcı’nın yasadışı bahis için ödeme altyapısı hizmeti sunduğu savcılık tarafından değerlendiriliyor. Yazıcı'nın Dubai'de olduğu iddia edildi.

Açıklamaya göre Yazıcı’nın, yasadışı bahis platformları üzerinden faaliyet yürüttüğü ve bu platformlara altyapı sağladığı tespit edildi. MASAK analizlerinde haksız kazanç elde ettiği belirlenen Yazıcı’nın banka hesaplarına, şirket paylarına ve kripto varlıklarına el konuldu.

500 milyon dolar değerindeki kripto paranın da Türkiye'ye iade edileceği de belirtildi.