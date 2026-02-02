Bahis Baronu Veysel Şahin hakkındaki soruşturmada yeni gelişme! 500 milyon dolara el konuldu
Yasadışı bahis soruşturması kapsamında Veysel Şahin’in ardından yeni bir isim daha yargı sürecine dahil edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Şahin’le irtibatlı olduğu tespit edilen Şeref Yazıcı’nın tüm malvarlıklarına el konulduğunu açıkladı.
İktidar medyasından Yeni Şafak'ın haberine göre; Yazıcı'nın Darkex isimli kripto varlık hizmet sağlayıcı şirketin sahibi olduğu öğrenildi. Şeref Yazıcı’nın yasadışı bahis için ödeme altyapısı hizmeti sunduğu değerlendiriliyor. Yazıcı'nın Dubai'de olduğu iddia edildi.
Açıklamaya göre Yazıcı’nın yasadışı bahis platformları üzerinden faaliyet yürüttüğü ve bu platformlara altyapı sağladığı tespit edildi. MASAK analizlerinde haksız kazanç elde ettiği belirlenen Yazıcı’nın banka hesaplarına, şirket paylarına ve kripto varlıklarına el konuldu.
500 milyon dolar değerindeki kripto paranın da Türkiye'ye iade edileceğini açıklandı. Başsavcılığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"500 MİLYON DOLARLIK KRİPTO TÜRKİYE'YE İADE EDİLECEK"
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, aynı soruşturma kapsamında şüpheli Veysel Şahinle irtibatlı olduğu tespit edilen, şüpheli Şeref Yazıcı'nın yasadışı bahis platformları üzerinden yasadışı bahis oynatma ve bu platformlara altyapı desteği sunma şeklinde tezahür eden eylemi ile ilgili olarak haklarında 7258 Sayılı Yasaya Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçları yönünden yürütülen soruşturma işlemleri kapsamında;
MASAK analizlerinde ortaya çıkan bulgular doğrultusunda şüphelinin üzerine atılı eylemler ile haksız kazanç sağladığı tespit edilmiş olup, soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıklarının aklanmasını önlemek amacıyla şüpheye ait taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasası ve borsasında bulunan varlıklarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi üzerine Sulh Ceza Hakimliğince el koyma kararı verilmiştir.
Bu kapsamda yapılan çalışmalarımız neticesinde şüpheli Şeref Yazıcı’ya ait global şirketlerde bulunan 500 Milyon Dolar değerindeki kripto varlıkları hesabın bulunduğu global şirket tarafından dondurulmuş olup ülkemize iade işlemleri devam etmektedir. Soruşturma işlemleri tüm yönüyle, titizlik ve kararlılıkla sürdürülmektedir."
NELER OLMUŞTU?
Soruşturmanın merkezinde yer alan isim Veysel Şahin, daha önce yasadışı bahis suçlamasıyla gündeme gelmişti. Şahin’in 460 milyon avroluk kripto varlıklarına el konulmuş, bu varlıkların Türkiye’ye iadesi için uluslararası hukuk süreci başlatılmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sürece ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:
“Şüpheli Veysel Şahin’in yasadışı bahis platformları üzerinden yasadışı bahis oynatma ve bu platformlara altyapı desteği sunma şeklinde tezahür eden eylemi ile ilgili olarak hakkında 7258 Sayılı Yasaya Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçları yönünden yürütülen soruşturma kapsamında... 460 milyon avro değerindeki kripto varlıklar dondurulmuş olup ülkemize iade işlemleri devam etmektedir.”
Veysel Şahin'in ismi, yayın hayatına Aralık 2025’te son veren Ekol TV hakkındaki kara para aklama soruşturmasında da geçiyor. Başsavcılık, Ekim 2025’te başlattığı soruşturma kapsamında 31 milyon TL’lik sermayenin kaynağını araştırıyor.
Mübariz Mansimov ve Avukat Ersan Şen gibi isimlerin de adı dosyada geçiyor. Ancak Mansimov iddiaları reddetti.
Veysel Şahin, kamuoyunda “yasadışı bahis baronu” olarak biliniyor. 2017 yılında Sivas’ta ağaçtan düşen babasını özel uçakla hastaneye getirirken gözaltına alınmış ve uzun süre tutuklu kalmıştı. Şahin’in milyarlarca avroluk bahis ağını yönettiği iddia ediliyor.
Ekol TV soruşturmasında Şahin’in, kanal üzerinden bahis gelirlerini akladığı öne sürülüyor. Kanalın yüksek maaşlar, faturasız harcamalar ve 500’e yakın çalışanıyla dikkat çektiği belirtiliyor. Eski Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin’in de kanal yönetiminde yer alması tartışmalara neden olmuştu.