Paketi araçtan fırlatan kargo görevlisi kameraya yakalandı

Siparişi veren Sinem Şahin, kargonun teslim edileceği gün ikametgahında bulunmadığı için görevliyle iletişime geçti. Şahin, kargo paketinin müstakil evinin giriş kapısı önüne bırakılmasını talep etti. Ancak akşam saatlerinde evine geri dönen Sinem Şahin, beklediği paketin kapı önünde değil, bahçenin iç kısmında olduğunu fark etti.

GÜVENLİK KAMERASI İNCELEMESİ VE TESPİT EDİLEN GÖRÜNTÜLER

Paketin bulunduğu konumdan şüphelenen Sinem Şahin, evinin girişini gören güvenlik kamerası kayıtlarını geriye dönük olarak inceledi. Yapılan inceleme sonucunda, kargo görevlisinin kullandığı araçtan aşağıya inmediği saptandı. Görüntülerde, görevlinin araç içerisinden paketi doğrudan bahçeye doğru fırlattığı ve ardından olay yerinden uzaklaştığı anlar net bir şekilde görüldü. Yaşanan bu durum, güvenlik kamerası kayıtlarına saniye saniye yansıdı.