Özgür Özel'e saldıran Tengioğlu hakim karşısında: Karar çıkması bekleniyor

Yayınlanma:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu bugün 4. defa hakim karşısına çıkıyor. Tengioğlu hakkında mahkemeden karar çıkması bekleniyor.

Hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için cenazesinin ardından Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezinde yapılan anma töreni (AKM) çıkışında Özgür Özel'e yumruklu saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu’nun "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın 4. duruşması 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

MAHKEMEDEN KARAR ÇIKMASI BEKLENİYOR

Mahkeme 3. duruşmada Özgür Özel'in duruşmada dinlenmesine gerek olmadığına karar vermiş, duruşmayı 29 Eylül'e ertelemişti. 4.5 yıla kadar hapsi istenen Tengioğlu hakkında bugün kararın çıkması bekleniyor.

Özgür Özel: Tengioğlu'nun derin güçlerin kontrolünde olacağı aşikarÖzgür Özel: Tengioğlu'nun derin güçlerin kontrolünde olacağı aşikar

g1-y2afxaaawcvg.jpeg

TENGİOĞLU DURUŞMADA

Daha önceki 3 duruşmada, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla mahkemeye katılan Tengioğlu, bugün Çağlayan’daki duruşma salonunda yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybetmesinin ardından 4 Mayıs tarihinde İstanbul Taksim'de düzenlenen cenaze töreni çıkışında CHP Lideri Özgür Özel, 2 evladının katili olan Selçuk Tengioğlu tarafından saldırıya uğramıştı. 4 yıl önce tahliye olan 66 yaşındaki Tengioğlu son duruşmasında çok pişman olduğunu, Özel'in ailesinden ve kendisinden ve anne-babasından özür dilediğini söylemişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bülent Ersoy servetini bırakacak birini arıyor: Tek şartı var!
Bülent Ersoy servetini bırakacak birini arıyor: Tek şartı var!
Real Madrid'de Arda Güler isyanı: Saha içi konuşmaları ortaya çıktı
IBAN ve transfer krizi: Yüz binlerce kişiyi etkiledi
IBAN ve transfer krizi: Yüz binlerce kişiyi etkiledi
Boeing 737 MAX güvenli mi? THY'den açıklama geldi!
Boeing 737 MAX güvenli mi? THY'den açıklama geldi!
Arda Turan veda etti
Arda Turan veda etti
İkinci el araç pazarında talep de fiyat da artıyor ve artacak
İslam Memiş 'yeni altını' açıkladı: Alırken bu 3'üne dikkat edin
İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Güllü aşağı mı atıldı? Son anından kan donduran detaylar
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Türkiye
Orkun Özeller’in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
Orkun Özeller’in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
UNESCO Kültür Mirası listesindeydi! Hevsel Bahçeleri’nde yangın paniği
UNESCO Kültür Mirası listesindeydi! Hevsel Bahçeleri’nde yangın paniği
Beştepe'ye yakın kaynak: Hakan Fidan KAAN'ı planöre çevirdi! İsmail Saymaz bomba bilgiyi paylaştı
Beştepe'ye yakın kaynak: Hakan Fidan KAAN'ı planöre çevirdi! İsmail Saymaz bomba bilgiyi paylaştı