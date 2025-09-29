Özgür Özel'e saldıran Tengioğlu hakim karşısında: Karar çıkması bekleniyor

Hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için cenazesinin ardından Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezinde yapılan anma töreni (AKM) çıkışında Özgür Özel'e yumruklu saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu’nun "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın 4. duruşması 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

MAHKEMEDEN KARAR ÇIKMASI BEKLENİYOR

Mahkeme 3. duruşmada Özgür Özel'in duruşmada dinlenmesine gerek olmadığına karar vermiş, duruşmayı 29 Eylül'e ertelemişti. 4.5 yıla kadar hapsi istenen Tengioğlu hakkında bugün kararın çıkması bekleniyor.

Özgür Özel: Tengioğlu'nun derin güçlerin kontrolünde olacağı aşikar

TENGİOĞLU DURUŞMADA

Daha önceki 3 duruşmada, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla mahkemeye katılan Tengioğlu, bugün Çağlayan’daki duruşma salonunda yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybetmesinin ardından 4 Mayıs tarihinde İstanbul Taksim'de düzenlenen cenaze töreni çıkışında CHP Lideri Özgür Özel, 2 evladının katili olan Selçuk Tengioğlu tarafından saldırıya uğramıştı. 4 yıl önce tahliye olan 66 yaşındaki Tengioğlu son duruşmasında çok pişman olduğunu, Özel'in ailesinden ve kendisinden ve anne-babasından özür dilediğini söylemişti.