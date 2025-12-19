Özgür Özel'den Maraş Katliamı paylaşımı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Maraş Katliamı'nda hayatını kaybedenleri andı. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Özgür Özel, 19-26 Aralık 1978 tarihlerinde yaşanan olayların toplum hafızasındaki yerini koruduğuna dikkat çekti.

"VİCDANLARDA DERİN BİR YARA OLARAK DURAN MARAŞ KATLİAMI’NI UNUTMADIK"

CHP lideri, ülke tarihinin en kanlı katliamlarından biri olarak kabul edilen bu acı olayda hayatını kaybeden tüm yurttaşları saygı ve rahmetle andığını dile getirdi. Özel paylaşımında, "47 yıldır vicdanlarda derin bir yara olarak duran Maraş Katliamı’nı unutmadık, unutturmayacağız. Katliamda hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum." dedi.