Özgür Özel'den KAAN mesajı: Sonuna kadar arkasındayız!

Özgür Özel'den KAAN mesajı: Sonuna kadar arkasındayız!
Yayınlanma:
Erdoğan'ı ABD ziyaretinin ardından Hakan Fidan'ın motor alımına ilişkin açıklamaları ile tartışma konusu olan milli savaş uçağı KAAN hakkında Özgür Özel'den paylaşım geldi. Türk mühendisine ve işçisine güveninin tam olduğunu ifade eden Özgür Özel "Biz de sonuna kadar KAAN’ın arkasındayız!" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın ABD'den dönüşünde yaşananların yankıları sürerken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıkladığı milli savaş uçağı KAAN'ın motor tedariki sorunu tartışmalara neden oldu.

Bakan Fidan, ABD’de yaptığı bir açıklamada, yerli ve milli olması beklenen KAAN’ın ilk 45 adedinin üretimi için Amerika’dan motor beklendiğini ifade ederken tedarik sağlanamayınca üretimin durduğunu söyledi.

zgur-ozelden-kaan-mesaji-sonuna-kadar-arkasindayiz.jpg

CHP lideri Özgür Özel'den üretim süreci ile eleştirilere neden olan KAAN'a destek geldi.

"SONUNA KADAR ARKASINDAYIZ!"

Sosyal medya hesabından tartışmaların odak noktasında yer alan KAAN'a destek paylaşımı yapan Özgür Özel, milli savaş uçağının önünde çekilen fotoğrafını alıntılayarak "1973’de başlayan büyük yolculuk engeller ve zorluklarla dolu ama kritik hedefe ulaşmada Türk mühendisine ve işçisine güvenimiz tam" dedi.

KAAN'ın gücünü dışarıdan değil milletin kendisinden aldığını vurgulayan Özel, paylaşımında şunları söyledi:

"1973’de başlayan büyük yolculuk engeller ve zorluklarla dolu ama kritik hedefe ulaşmada Türk mühendisine ve işçisine güvenimiz tam.

KAAN’ımız gücünü dışarıdan değil, milletimizden almaktadır.

Milli gururumuz KAAN fotoğrafta bizim arkamızda, biz de sonuna kadar KAAN’ın arkasındayız!"

zgur-ozelden-kaan-mesaji-sonuna-kadar-arkasindayiz-2.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Galatasaray'a Liverpool şoku: UEFA ceza verecek
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
Frankfurt maçının sonucunu bilen Magic Osman'ın Galatasaray Liverpool tahmini herkesi şaşırttı
Meteoroloji uzmanı günler sürecek fırtınayı tarih verip açıkladı: Sıcaklıklar düşecek şakır şakır yağacak
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İbrahim Kahveci açıkladı: Asgari ücret 30 bin TL!
Atatürk'ün mirasına sahip çıkılmayacak mı? Savorona'ya ait eşya açık artırmaya çıktı!
Güllü'nün temizlikçisinden çarpıcı ifade: Arzu cama çıkma düşersin
25 yıllık geçmişi vardı: Mobilya firması kepenk kapattı
25 yıllık geçmişi vardı
Mobilya firması kepenk kapattı
Türkiye
DEM Parti'den 'süreç' baskısı: Komisyonu bırakın yasa çıkarın
DEM Parti'den 'süreç' baskısı: Komisyonu bırakın yasa çıkarın
Tefecilerin kol gezdiği Ümraniye'de 3 milyonluk haraç baskını!
Tefecilerin kol gezdiği Ümraniye'de 3 milyonluk haraç baskını!
TÜİK açıkladı: 5 kişiden biri bunu yapıyor
TÜİK açıkladı: 5 kişiden biri bunu yapıyor