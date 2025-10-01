Özgür Özel'den KAAN mesajı: Sonuna kadar arkasındayız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın ABD'den dönüşünde yaşananların yankıları sürerken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıkladığı milli savaş uçağı KAAN'ın motor tedariki sorunu tartışmalara neden oldu.

Bakan Fidan, ABD’de yaptığı bir açıklamada, yerli ve milli olması beklenen KAAN’ın ilk 45 adedinin üretimi için Amerika’dan motor beklendiğini ifade ederken tedarik sağlanamayınca üretimin durduğunu söyledi.

CHP lideri Özgür Özel'den üretim süreci ile eleştirilere neden olan KAAN'a destek geldi.

"SONUNA KADAR ARKASINDAYIZ!"

Sosyal medya hesabından tartışmaların odak noktasında yer alan KAAN'a destek paylaşımı yapan Özgür Özel, milli savaş uçağının önünde çekilen fotoğrafını alıntılayarak "1973’de başlayan büyük yolculuk engeller ve zorluklarla dolu ama kritik hedefe ulaşmada Türk mühendisine ve işçisine güvenimiz tam" dedi.

KAAN'ın gücünü dışarıdan değil milletin kendisinden aldığını vurgulayan Özel, paylaşımında şunları söyledi:

"1973’de başlayan büyük yolculuk engeller ve zorluklarla dolu ama kritik hedefe ulaşmada Türk mühendisine ve işçisine güvenimiz tam.

KAAN’ımız gücünü dışarıdan değil, milletimizden almaktadır.

Milli gururumuz KAAN fotoğrafta bizim arkamızda, biz de sonuna kadar KAAN’ın arkasındayız!"