Özgür Özel’den Filenin Sultanları ve 12 Dev Adam'a tebrik mesajı

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda Japonya'yı 3-1 yenerek organizasyon tarihinde ilk kez finale yükseldi. Bir güzel haber de A Milli Erkek Basketbol takımımızdan geldi.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turu maçında Türkiye, İsveç'i 85-79 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu zaferlerin ardından A Milli Kadın Voleybol ve A Milli Erkek Basketbol takımlarını kutladı.

"KALBİMİZ SİZİNLE!"

Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: