Özgür Özel’den Filenin Sultanları ve 12 Dev Adam'a tebrik mesajı
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda Japonya'yı 3-1 yenerek organizasyon tarihinde ilk kez finale yükseldi. Bir güzel haber de A Milli Erkek Basketbol takımımızdan geldi.
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turu maçında Türkiye, İsveç'i 85-79 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu zaferlerin ardından A Milli Kadın Voleybol ve A Milli Erkek Basketbol takımlarını kutladı.
"KALBİMİZ SİZİNLE!"
Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Dünya Voleybol Şampiyonası’nda finale yükselen Filenin Sultanları’nı ve Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek finale yükselen A Erkek Milli Basketbol Takımımızı bize bu gururu yaşattıkları için canı gönülden tebrik ediyor, oynayacakları maçlarda başarılar diliyorum. Kalbimiz sizinle!"