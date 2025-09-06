Özgür Özel’den Filenin Sultanları ve 12 Dev Adam'a tebrik mesajı

Özgür Özel’den Filenin Sultanları ve 12 Dev Adam'a tebrik mesajı
Yayınlanma:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dünya Voleybol Şampiyonası’nda finale yükselen Filenin Sultanları ve Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek finale çıkan 12 Dev Adam’ı sosyal medyadan kutladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda Japonya'yı 3-1 yenerek organizasyon tarihinde ilk kez finale yükseldi. Bir güzel haber de A Milli Erkek Basketbol takımımızdan geldi.

filenin-sultanlari-1.jpg

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turu maçında Türkiye, İsveç'i 85-79 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu zaferlerin ardından A Milli Kadın Voleybol ve A Milli Erkek Basketbol takımlarını kutladı.

alperen-sengun-1.jpg

"KALBİMİZ SİZİNLE!"

Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Dünya Voleybol Şampiyonası’nda finale yükselen Filenin Sultanları’nı ve Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek finale yükselen A Erkek Milli Basketbol Takımımızı bize bu gururu yaşattıkları için canı gönülden tebrik ediyor, oynayacakları maçlarda başarılar diliyorum. Kalbimiz sizinle!"

ozgur-ozel-1.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Türkiye
Ölümlü kazaya karışan hakim hakkında karar
Ölümlü kazaya karışan hakim hakkında karar
Son dakika | 'Yenidoğan Çetesi' davasında karar: 3 kişi tahliye
Son dakika | 'Yenidoğan Çetesi' davasında karar: 3 kişi tahliye
Hatay’da yürekleri ağza getiren kaza! Mikserin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
Hatay’da yürekleri ağza getiren kaza! Mikserin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu