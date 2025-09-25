Özgür Özel'den 'Eczacılar Günü' mesajı

Özgür Özel'den 'Eczacılar Günü' mesajı
Yayınlanma:
CHP lideri Özgür Özel 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Özel paylaşımında, "Tüm meslektaşlarımın 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü’nü kutluyor; mensubu olduğum bu onurlu mesleğin tüm üyelerine saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Özel paylaşımında, "Mensubu olduğum bu onurlu mesleğin tüm üyelerine saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"TÜM MESLEKTAŞLARIMIN 25 EYLÜL DÜNYA ECZACILAR GÜNÜ’NÜ KUTLUYORUM"

Özel'in paylaşımı bu şekilde:

"Ülkemizin dört bir yanında fedakârca hizmet veren tüm meslektaşlarımın 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü’nü kutluyor; mensubu olduğum bu onurlu mesleğin tüm üyelerine saygılarımı sunuyorum."

DÜNYA ECZACILAR GÜNÜ NEDEN KUTLANIYOR?

Eczacılar yalnızca ilaç sağlayan kişiler değildir; halk sağlığını koruyan, hastaların tedavi süreçlerini doğru yönetmelerine yardımcı olan ve bilinçli ilaç kullanımını destekleyen sağlık profesyonelleridir. Dünya Eczacılar Günü, bu katkıların daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak için kutlanıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Marmara'daki depremin büyüklüğünü değiştirecek olayı açıkladı: Fay valfinden sızıntılar sürüyor
Erken emeklilik için şartları açıkladı: Müjdeyi verdi
İnsanlıktan utandıran görüntüler: Ordudan mezun olan kadınlar hayvanları canlı canlı yedi
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor: İşte en çok arıza veren otomobiller
İşte en çok arıza veren otomobiller
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor: İşte muhtemel yeni sahibi
İşte muhtemel yeni sahibi
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor
13 bin 750 turist aynı gün Kuşadası'na akın etti
13 bin 750 turist aynı gün Kuşadası'na akın etti
İstanbul'un 24 ilçesine uyarı: Elektrikler kesilecek
Sadettin Saran mahkemeyi açıkladı: Çıkacak karar sonrası ne yapacağını duyurdu
Sadettin Saran mahkemeyi açıkladı: Çıkacak karar sonrası ne yapacağını duyurdu
Sağlıkta çığır açtılar: Çorum'da hastanede 'okunmuş kek' dağıtıldı!
Türkiye
Erdoğan'ın Trump sözleri çarpıtıldı mı, geri adım mı atıldı? Videoyu izleyin siz karar verin
Erdoğan'ın Trump sözleri çarpıtıldı mı, geri adım mı atıldı? Videoyu izleyin siz karar verin
Son Dakika | Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 işçi toprak altında
Son Dakika | Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 işçi toprak altında