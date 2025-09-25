Özgür Özel'den 'Eczacılar Günü' mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Özel paylaşımında, "Mensubu olduğum bu onurlu mesleğin tüm üyelerine saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"TÜM MESLEKTAŞLARIMIN 25 EYLÜL DÜNYA ECZACILAR GÜNÜ’NÜ KUTLUYORUM"

Özel'in paylaşımı bu şekilde:

"Ülkemizin dört bir yanında fedakârca hizmet veren tüm meslektaşlarımın 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü’nü kutluyor; mensubu olduğum bu onurlu mesleğin tüm üyelerine saygılarımı sunuyorum."



DÜNYA ECZACILAR GÜNÜ NEDEN KUTLANIYOR?

Eczacılar yalnızca ilaç sağlayan kişiler değildir; halk sağlığını koruyan, hastaların tedavi süreçlerini doğru yönetmelerine yardımcı olan ve bilinçli ilaç kullanımını destekleyen sağlık profesyonelleridir. Dünya Eczacılar Günü, bu katkıların daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak için kutlanıyor.