Özgür Özel'den butlan davası sorularına yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin kuruluş haftası kapanış etkinliğinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul İl Kongresi için verdiği olağanüstü kongre kararını “seçim hukukunun gereği” olarak değerlendiren Özel, “Burada birtakım düğümler atılmaya çalışılıyordu, YSK’nın kararı bu düğümleri çözdü” dedi.

İstanbul İl Başkanlığı’na yönelik tedbir kararını ise “hukuk darbesi” olarak nitelendiren Özel, “Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararıyla kayyum atanamaz. Benim il başkanım Özgür Çelik’tir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Hukuk kararlarını tanımıyorum demek hukuk devletine kafa tutmaktır” sözlerine de yanıt veren Özel, “Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarına uymayan Erdoğan’dır. Sokak çağrısı yapmadım ama demokratik protesto haktır, zamanı geldiğinde tereddüt etmem” diye konuştu.

"TAYYİP ERDOĞAN'IN DA BİZİ İZLEDİĞİNİ BİLİYORUZ"

Özel, gazetecilere verdiği yanıtlara şu ifadelerle devam etti:

Cumhurbaşkanı kabine sonrası bir açıklama yaptı. Hukuk kararlarını tanımıyorum demek açıkça hukuk devletine kafa tutmaktır. Sokakların karıştırılmasına izin vermeyiz. Milletin huzurunun bozulmasına da müsaade etmeyiz dedi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?

"Ben Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla atadığı kayyımı ve partiye kayyım yönetilmeyi kabul etmiyorum. Benim il başkanım yanımdadır. Özgür Çelik'tir. Onunla partimizi yönetiyoruz. Ama yok efendim, tutmuş 'Sokakları karıştırmam'. Ben sokağa kimseyi davet etmedim ki. Sokak çağrısı yapacağım zaman yaparım. Bunu da Tayyip Erdoğan'a sormam. Ama ben insanları baba evine davet ettim. Onları sokakta Tayyip Erdoğan bıraktı. İl başkanlığına sokmadı, sokakta bıraktı. Oraları karıştırmaya çalıştı. Herkese itidal telkin ettik. Şunu bilsinler. Efendim sokağa mı çağırıyorsun? Sokağa çağırmak icap ettiği gün hiç tereddüt etmem. Gün o gün değil. Onu yaptırmasınlar, yaptırmasınlar, yaptırmasınlar. Yapmaya niyetli değiliz. Tüm yöneticilerimizle, tüm ekibimizle birlikte hiç kimsenin zorda kalmayacağı, demokratik sınırların dışına çıkmayacağı, herkesin demokratik yarışlar sonucunda ülkede iktidarların el değiştireceği yarınları ümit ediyoruz.

Çıktığımız Halk TV yayını o gece en çok izlenen ATV'nin dizi filminden üç kat fazla izlendi. Yine bir önceki çıktığımız Sözcü TV yayını MasterChef Türkiye'nin 2,5 katı fazla izlendi. Türkiye kimi izleyeceğine, kimi zaplayacağına çoktan karar verdi. Tayyip Erdoğan'ın da bizi izlediğini biliyoruz. Zaten o dahi bizi izlemese bu kadar reyting rekorları gelmez. Kendisini bu açıdan, bu boyutuyla da yanıtlamış olayım. Sorunun son kısmı günün anlam ve önemine ters düşer. O kısmına bir şey demiyorum. Sandığı Türkiye'ye getiren parti biziz. Sandığı korumasını da biliriz. O sandık gelecek, bu iktidar değişecek.

15 Eylül'deki kongre davasıyla ilgili herkesin bir iddiası var, senaryosu var. 14'ünde Ankara'da bir büyük miting yapacağız. 15'inde hukukçu arkadaşlarımız bu süreç odaklı ve bizi tartıştırma maksatlı açılmış davaları, ne yapsın mahkeme? Geliyor dava açıyor. Onlar yapıyor. 'İstanbul'daki tedbir kararı acaba burada mı olacak?' dedi. Ama tedbir kararının nasıl peşinen bir sonuç doğurduğu ve nasıl yanlış bir karar olduğu ve dönülmesinde bin bir mahsur olduğu ortada. Biz her ihtimale karşı olağanüstü kongremizi toplama başvurusunu yaptık. Günümüzü aldık. İlçe Seçim Kurulu 21 Eylül'de seçimimizi yapacak. Tutun ki olmaz da öyle dediğiniz gibi bir şey olsa 6 gün sonra parti yeni genel başkanı seçecek. Kurultayına gidiyor zaten."

Partisinin motivasyonunun yüksek olduğunu söyleyen Özel, “Bizi yıkamayanlar moralsiz. CHP’nin moral ve motivasyonu üst düzeydedir, karşı taraf paniktedir” dedi.