Özgür Özel'den Beyoğlu çağrısı: Biz kazanacağız

CHP, Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlattığı 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin 50'ncisini yarın Beyoğlu'nda düzenleyecek.

Saat 20.30'da Beyoğlu Belediye binası önünde Şişhane Meydanı'nda yapılacak miting için CHP Lideri Özgür Özel, çağrıda bulundu.

"BİZ KAZANACAĞIZ, ADALET KAZANACAK, MİLLETİMİZ KAZANACAK!"

Ekrem İmamoğlu ve tüm tutsak arkadaşlarının özgür kalana kadar meydanlarda olacaklarını vurgulayan CHP Genel Başkanı, yurttaşlara şöyle seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"Adalet, eşitlik ve özgürlük için 50’nci eylemimizde Beyoğlu’nda buluşuyoruz! Ekrem İmamoğlu ve tüm tutsak yol arkadaşlarımız özgür kalana kadar, seçim sandığı gelene kadar meydanlardayız! Biz kazanacağız, adalet kazanacak, milletimiz kazanacak!"