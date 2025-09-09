Özgür Özel'den Anıtkabir'e ziyaret: Partimizi ne pahasına olursa olsun savunacağız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 102. kuruluş yıldönümü kapsamında beraberindeki heyetle birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti. Saat 09.00’da Anıtkabir’e gelen Özel, mozoleye çiçek bıraktıktan sonra Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı ve ardından deftere yazdığı mesajı okudu.

Özel, deftere yazdığı mesajında şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi’nin 102. kuruluş yıldönümünde her kademeden yöneticilerimizle birlikte huzurunuzdayız.

İki büyük eserinizden biri olan partimizin kurucu değerlerini; bağımsızlık, eşitlik, adalet ve özgürlüğü kararlılıkla savunuyoruz.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin bugünkü temsilcileri olarak 102 yıl önceki azimle bugün de ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için hiç durmadan çalışmaya devam ediyoruz.

Halkın iradesine yönelik her baskıya, adaletsizliğe ve hukuk dışı müdahaleye karşı daha güçlü, daha örgütlü ve daha kararlıyız.

'Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve yok olma vardır; her ilerlemenin ve kurtuluşun anası hürriyettir.' sözünüzden aldığımız ilhamla Cumhuriyetimizi kurucu değerleriyle buluşturacağımıza söz veriyoruz.

Bugün ağır saldırılar altında olan partimizi, sizden emanet aldığımız sandığı, demokratik rekabeti ve çok partili yaşamı ne pahasına olursa olsun savunacağız.

Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor; size, silah arkadaşlarınıza, kurucu kadrolarımıza minnetimizi sunuyor, tüm şehitlerimizi ve demokrasi mücadelesinde bedel ödeyen tüm yurttaşlarımızı rahmetle anıyoruz.

Ruhunuz şâd olsun!"