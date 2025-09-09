Özgür Özel'den Anıtkabir'e ziyaret: Partimizi ne pahasına olursa olsun savunacağız

Özgür Özel'den Anıtkabir'e ziyaret: Partimizi ne pahasına olursa olsun savunacağız
Yayınlanma:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 102. kuruluş yıldönümü kapsamında beraberindeki heyetle birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Özel, "Bugün ağır saldırılar altında olan partimizi, sizden emanet aldığımız sandığı, demokratik rekabeti ve çok partili yaşamı ne pahasına olursa olsun savunacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 102. kuruluş yıldönümü kapsamında beraberindeki heyetle birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti. Saat 09.00’da Anıtkabir’e gelen Özel, mozoleye çiçek bıraktıktan sonra Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı ve ardından deftere yazdığı mesajı okudu.

Özel, deftere yazdığı mesajında şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi’nin 102. kuruluş yıldönümünde her kademeden yöneticilerimizle birlikte huzurunuzdayız.

İki büyük eserinizden biri olan partimizin kurucu değerlerini; bağımsızlık, eşitlik, adalet ve özgürlüğü kararlılıkla savunuyoruz.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin bugünkü temsilcileri olarak 102 yıl önceki azimle bugün de ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için hiç durmadan çalışmaya devam ediyoruz.

Halkın iradesine yönelik her baskıya, adaletsizliğe ve hukuk dışı müdahaleye karşı daha güçlü, daha örgütlü ve daha kararlıyız.

'Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve yok olma vardır; her ilerlemenin ve kurtuluşun anası hürriyettir.' sözünüzden aldığımız ilhamla Cumhuriyetimizi kurucu değerleriyle buluşturacağımıza söz veriyoruz.

Bugün ağır saldırılar altında olan partimizi, sizden emanet aldığımız sandığı, demokratik rekabeti ve çok partili yaşamı ne pahasına olursa olsun savunacağız.

Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor; size, silah arkadaşlarınıza, kurucu kadrolarımıza minnetimizi sunuyor, tüm şehitlerimizi ve demokrasi mücadelesinde bedel ödeyen tüm yurttaşlarımızı rahmetle anıyoruz.

Ruhunuz şâd olsun!"

ozgur-ozel.jpeg

CHP lideri Özgür Özel, saat 14.00'te ise İstanbul Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çiçek bırakacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı: Tarlasını açtı kova kova topladılar
Tarlasını açtı kova kova topladılar
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı:
Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
Türkiye
Gümrük kapılarında operasyon: Milyarlarca liralık uyuşturucu ele geçirildi
Gümrük kapılarında operasyon: Milyarlarca liralık uyuşturucu ele geçirildi
Ankara'da hareketli saatler: Gözler Feti Yıldız - Hikmet Çetin görüşmesinde
Gözler Feti Yıldız - Hikmet Çetin görüşmesinde
CHP’ye kayyum ablukasına TKP’den sert tepki: Bu mızrak bu çuvala sığmaz
CHP’ye kayyum ablukasına TKP’den sert tepki: Bu mızrak bu çuvala sığmaz