Özgür Özel: Tarık Akan’ı onurlu duruşuyla hatırlıyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, oyuncu Tarık Akan’ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Özel, "Tarık Akan adaletin, hakkın ve haklının yanında cesurca duran gerçek bir aydındı. Onu hep tavizsiz, onurlu duruşuyla hatırlıyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, oyuncu Tarık Akan’ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla X hesabından paylaşımda bulundu.

Özel, "Tarık Akan adaletin, hakkın ve haklının yanında cesurca duran gerçek bir aydındı. Onu hep tavizsiz, onurlu duruşuyla hatırlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Özel şunları kaydetti:

"Tarık Akan adaletin, hakkın ve haklının yanında cesurca duran gerçek bir aydındı. Onu hep tavizsiz, onurlu duruşuyla hatırlıyoruz. Büyük ustayı aramızdan ayrılışının dokuzuncu yıl dönümünde sevgiyle, özlemle anıyorum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

