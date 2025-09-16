Özgür Özel: Tarık Akan’ı onurlu duruşuyla hatırlıyoruz
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, oyuncu Tarık Akan’ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla X hesabından paylaşımda bulundu.
Özel, "Tarık Akan adaletin, hakkın ve haklının yanında cesurca duran gerçek bir aydındı. Onu hep tavizsiz, onurlu duruşuyla hatırlıyoruz" ifadelerini kullandı.
Özel şunları kaydetti:
"Tarık Akan adaletin, hakkın ve haklının yanında cesurca duran gerçek bir aydındı. Onu hep tavizsiz, onurlu duruşuyla hatırlıyoruz. Büyük ustayı aramızdan ayrılışının dokuzuncu yıl dönümünde sevgiyle, özlemle anıyorum."
