Özgür Özel Kılıçdaroğlu ile konuştuğunu açıkladı: Kayyumluğu kabul etmesine ihtimal vermem

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin açılan davanın 15 Eylül'de görülecek duruşmasında, 'mutlak butlan' çıkması ihtimaline karşı olağanüstü kurultay çağrısı nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü ifade etti.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün belirttiğine göre; Özgür Özel bir önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kamuoyunda düşünülenin aksine bir strateji izleyebileceğini ima etti.

"KEMAL BEY’İ GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE ARADIM"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'e açıklamalarda bulundu. Yakın zamanda eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü ifade eden Özgür Özel, Saygı Öztürk'ün aktardığına göre şunları söyledi:

"Kemal Bey, İstanbul kayyumuna randevu vermedi. Bundan sonra ben kendisinin kayyumluğu kabul etmesine ihtimal vermem. Parti kamuoyu bu konularda çok hassas. Bu yüzden dikkatli konuşulması lazım. Kimseyi hedef göstermek istemem, çünkü boşu boşuna öfke patlaması oluyor.

Partinin birliğe bütünlüğe ihtiyacı var. Ben Kemal Bey’i geçtiğimiz günlerde aradım. Partimizin kuruluş haftası etkinliğine davet ettim. Aramızda gayet samimi bir görüşme geçti. İnşallah bu tartışmalar birkaç güne kadar sönecek. Eskiler yeniler hep beraber partimize sahip çıkacağız"

"YSK'NIN KARARLARI OLUMLU"

YSK'nın İstanbul İlçe Kongreleri hakkında verdiği kararları, "Alınan bütün kararlar doğrultusunda çeşitli ihtimalleri bertaraf etmeye yönelik bir adım" şeklinde değerlendirdi Özel, Öztürk'ün belirttiğine göre şöyle konuştu:

"Şöyle ki; ‘Kayyum da gelse, mahkeme kararı da olsa kongre süreçleri kesilemez’ diyor. Zaten biz kasım ayının sonu aralık başında kongremizi yapmak suretiyle normal süreci tamamlayacağız. Bu açıdan zaten bir kere bu olumlu bir durum"

"TOPLANAN İMZALARDA TARTIŞMALI HİÇBİR DELEGE YOK"

21 Eylül'de delegelerin istemiyle yapılacak olan olağanüstü kurultay hakkında da açıklamalarda bulunan CHP Lideri, Saygı Öztürk'ün aktardığına göre şunları ifade etti:

"İstanbul İl Kongre delegeleri yok orada. Doğal delegeler de, parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyeleri de yok. Süreci delgeler başlattı. Öyle olunca şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Olur ya 15 Eylül’de İstanbul’daki karar alınır partiye kayyum atanırsa, onun da durduramayacağı bir süreç işleyecek. Çünkü toplanan imzalarda tartışmalı hiçbir delege yok"

Öte yandan Öztürk, Özgür Özel'in 'olağanüstü kurultay çağrısının teknik bir tedbir olduğunu ve seçim hukukunu iyi bilen isimlerin önerdiğini' söylediğini aktardı.