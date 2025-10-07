Özgür Özel 'İmamoğlu iddianamesi' için uyardı: Hazırlıklı olun

Özgür Özel 'İmamoğlu iddianamesi' için uyardı: Hazırlıklı olun
Yayınlanma:
Bolu'da CHP'li milletvekilleri ile toplanan Özgür Özel 'İmamoğlu iddianamesi' için uyardı. İddianamenin moral bozmak için önce iktidara yakın medyada servis edileceğini ifade eden Özel, "Hazırlıklı olun" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı, 3-5 Ekim 2025 tarihleri arasında Bolu Abant'ta bir otelde yapıldı.

CHP lideri Özgür Özel'in partisinin milletvekilleriyle yaptığı toplantıda, İBB'ye yönelik soruşturma ve tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bu ay açıklanması beklenen iddianame de gündeme geldi.

Özel'in, iddianameyle ilgili milletvekillerine uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

ÖZGÜR ÖZEL 'İMAMOĞLU İDDİANAMESİ' İÇİN UYARDI

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre; Özgür Özel, Abant kampında milletvekilleriyle yaptığı toplantıda İBB'ye yönelik mali suçlar soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun bu ay açıklanması beklenen iddianamesine ilişkin konuştu.

zgur-ozel-imamoglu-iddianamesi-icin-uyardi-hazirlikli-olun-3.jpg

Milletvekillerini “İddianameyi yandaş basına servis edecekler” diye uyaran Özel’in, “Haberler yaptıracaklar. Cımbızla laflar çekecekler. Oradan algı yürütecekler. Moral bozmak isteyecekler" dediği öğrenildi.

zgur-ozel-imamoglu-iddianamesi-icin-uyardi-hazirlikli-olun-2.jpg

"HAZIRLIKLI OLUN"

CHP’nin bu sürece karşı hazırlandığını belirten Özel’in, “Kamuoyuna gerçekleri anlatma, bilgilendirme adına hukukçulardan bir ekip oluşturduk. Sizler de hazırlıklı olun” bilgisini paylaştığı aktarıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

