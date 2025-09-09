Özgür Özel Financial Times'a açıkladı: Hayatı durduracak eylemler yapabiliriz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Financial Times’a (FT) verdiği kapsamlı röportajda önemli mesajlar verdi. Parti genel merkezinde yapılan görüşmede Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “tek parti sistemine” yönelmek istediğini ve bu yolda önündeki en büyük engelin CHP olduğunu belirtti.

"CHP GİDERSE, TÜRKİYE DE GİDER"

Özel, Türkiye’de otoriter bir yönetim anlayışının güç kazandığını belirterek şunları kaydetti:

“Hükümet, gelecekte iktidara gelebilecek bir yapıyı engellemeye çalışıyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu partisi, son seçimde birinci çıkmış, tüm anketlerde önde olan CHP’ye açık bir müdahale söz konusu. Bu, bir darbe girişimidir.”

CHP lideri, hükümetin baskı politikalarının artması durumunda, sokaklara taşacak büyük çaplı ve barışçıl protesto planları olduğunu açıkladı:

“Türkiye’de yaşamı durma noktasına getirecek, barışçıl ama etkili sivil itaatsizlik eylemleri yapabiliriz. Milyonlar değil, on milyonlarca kişiyi bir araya getirme gücümüz var” ifadelerini kullandı.

“ERDOĞAN OYUN KURUYORSA, BİZ DE KURABİLİRİZ”

Seçimlere ve referandumlara yönelik olası itirazlara da değinen Özgür Özel, “Alt mahkemelerin bu tür konularda karar verme yetkisi yok. Bu alan yüksek yargının yetkisindedir. Dolayısıyla CHP olarak bu kararları tanımayacağız” diyerek, olası yargı süreçlerine kapı araladı.

Gazete Oksijen'de yer alan habere göre Özel, geçmişte yapılan seçimler ile 2017’deki anayasa referandumunun da hukuki olarak masaya yatırılabileceğini ifade etti. Söz konusu referandumda, Yüksek Seçim Kurulu’nun mühürsüz oy pusulalarını geçerli sayması, Avrupa Konseyi gözlemcileri tarafından da eleştirilmişti.

"Erdoğan kirli bir oyun oynuyorsa, biz de o oyunu oynayabiliriz. Onun yöntemiyle değil ama ona benzer bir kurnazlıkla karşılık verebiliriz” sözleriyle, CHP'nin olası siyasi stratejilerine dikkat çekti.

"CHP HUKUKA BAĞLIDIR, ERDOĞAN DEĞİL"

Yargıya dair değerlendirmelerde bulunan Özel, “Türkiye’deki tüm yargıçların Erdoğan’ın kontrolünde olduğunu düşünmüyorum. Ancak mevcut baskı ortamı yargı bağımsızlığını zedeliyor. Buna rağmen CHP, hukukun üstünlüğüne bağlı kalacaktır. Erdoğan hukuksuz davranabilir ama biz hukuk içinde kalacağız” diyerek yargı kurumlarına da mesaj verdi.

“ZAYIF MUHALEFET İSTİYOR”

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim kazanma gücünü kaybettiğini ve bu nedenle muhalefeti etkisizleştirme çabası içinde olduğunu savundu:

“Erdoğan, artık seçimleri kazanamayacağını biliyor. Rusya’daki gibi zayıf ve işlevsiz muhalefet partileri istiyor. Ancak CHP buna boyun eğmeyecek.”