Özgür Özel: Erdoğan düşmanı olmadan siyaset yapamayan birisi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis açılışında parti liderleriyle verdiği fotoğrafın "siyasette meşruiyet arayışı" olduğunu savunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan'ın bu tutumunun "samimiyetsiz" olduğunu belirtti

Özel, "Bugün o salona davet ettiklerinden iki partiyi kendisinden ayrılıp parti kurdu diye hain ilan eden, bayramlarda ziyaret programına almayan onlardı. DEM Parti'yle biz bayramlaşıyoruz diye bize kanlı ellerle tokalaşıyorsunuz diyorlardı" ifadelerini kullandı.

CHP'nin 31 Mart yerel seçimlerindeki başarısının ardından Erdoğan'ın siyasi tavrını değiştirdiğini ima eden Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi onlara ana muhalefet olarak bütün dünyanın önünde öyle demokratik bir şamar attı ki bir anda hain dediklerini çay içmeye, katil dediklerini sohbet etmeye çağırmışlar. Bu çağrı doğrudur. Keşke geçen sene de, ondan önceki sene de çağırsalardı" diye konuştu.

"ERDOĞAN'IN DOĞRULUK PUSULASI YOK DÜŞMANI VARSA O DA VAR"

Özel, CHP'nin 47 yıl sonra birinci parti olduğunda tüm siyasi partilerle bayramlaşarak ve görüşerek siyasette "normalleşme" adını koyduğunu belirtti. Erdoğan'ın ise siyaset tarzını "düşmanlık" üzerine kurduğunu iddia söyleyen Özel şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan o gün de düşmanları vardı, bugün de düşmanları var. Çünkü Erdoğan düşmanı olmadan siyaset yapamayan birisi. Neden? Çünkü onun kendine ait bir doğruluk pusulası yok. O bir düşman belirleyecek, karşısına geçecek, orayı şeytanlaştıracak, kendi arkasını kalabalıklaştıracak. Bu siyaset düşman, kin ve nefret siyasetidir."

CHP lideri, partisinin kapsayıcı siyaset anlayışına vurgu yaparak, "Cumhuriyet Halk Partisi gibi ülkeyi kurmuş bir partinin kapsayıcı siyasetinden daha öğrenecek çok şeyi var. 40 fırın ekmek yese bizim düşmansız siyaset tarifimizi anlayamayacak durumdadır. Çünkü düşmanı yoksa Erdoğan da yoktur" sözleriyle açıklamalarını noktaladı.