Özgür Özel, Cemil Tugay'ın kızının düğün törenine katıldı

Yayınlanma:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın kızı Defne ile Mümtaz Şanlı’nın düğününe katıldı.

Özgür Özel, eşi Didem Özel ile birlikte İzmir Çeşme’de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın kızı Defne ile Mümtaz Şanlı’nın düğün törenine katıldı.

NİKAH ŞAHİTLİĞİNİ ÖZGÜR ÖZEL YAPTI

Genç çiftin nikah şahitliğini Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel yaptı. Özel, nikah töreninin ardından yaptığı kısa konuşmada Tugay ve Şanlı ailelerini tebrik ederek, genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi.

BİRÇOK SİYASİ İSİM KATILDI

CHP’nin önceki dönem genel başkanlarından Hikmet Çetin’in yanı sıra, TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek, Suat Özçağdaş, Murat Bakan ve Gökçe Gökçen’in de aralarında bulunduğu çok sayıda siyasi isim düğüne katılım gösterdi.

Törende ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, çeşitli illerden milletvekilleri ve belediye başkanları da yer aldı.

