Özgür Özel ara seçim istediği 3 kenti açıkladı
CHP Lideri Özgür Özel, 14 Mayıs 2023 seçimlerinden sonra 8 milletvekilinin meclisteki görevinin görevinin düştüğünü hatırlatarak, seçimlerin üzerinden 30 ay geçmesi nedeniyle ara seçim yapılmasının Anayasal bir zorunluluk olduğu uyarısında bulundu.
Özgür Özel, iktidarın ara seçim çağrılarına kayıtsız kalmasını “sandık iradesinden kaçış” olarak nitelendirdi.
İktidara yönelik önerisinde ise üç ilde ara seçim yapılması için sandıkların kurulmasını teklif etti.
Özgür Özel, Akın Gürlek'e memleketinden seslendi: Mehmet Murat Çalık'ın anası da var onu görüyor musun?
Özgür Özel, ara seçimlerin İstanbul, Hatay ve Kırıkkale’de yapılmasını önererek, konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:
"Boş sandalyeler için seçim yapılsın diyoruz. İstanbul’da Murat Kurum bakan oldu, Sırrı Süreyya vefat etti. Gel İstanbul 1. Bölge’de sandık kuralım diyorum. Sayın Erdoğan, ben diyorum ki sen 1. Bölge’de, Hatay’da, Kırıkkale’de birinci partiydin, gel sandığı koyalım. Emekliler için, çalışanlar için ara zam şarttır, demokrasi için seçim şarttır. Ara seçimden vazgeçmemiz için getirin sandığı, yapın genel seçimi."