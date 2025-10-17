Özgür Özel Amsterdam'da Avrupalı liderlerle bir araya geldi

Özgür Özel Amsterdam'da Avrupalı liderlerle bir araya geldi
Yayınlanma:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Sosyalistler Partisi’nin (PES) kongresine katılmak için gittiği Amsterdam’da, Sosyalist partilerin liderleriyle bir araya geldi. Özel, "Ülkelerimizde ve tüm dünyada adalet ve demokrasi, eşitlik ve özgürlük için mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Sosyalistler Partisi’nin (PES) kongresine katılmak Hollanda’nın başkenti Amsterdam'a gitti. Özel, burada kongreye katılan siyasi liderlerle bir araya gelerek bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeler, kongrenin düzenlendiği Burcht van Barlage’da yapıldı.

SİYASİ LİDERLERLE GÖRÜŞTÜ

Özel, ilk olarak İsveç Sosyal Demokrat Partisi Lideri Magdalena Andersson ile bir araya geldi.

Özel, ardından Belçika Sosyalist Partisi Lideri Paul Magnette ile heyeti, Avrupa Sosyal Demorat Partisi’nin önceki Genel Başkanı Ion Sula, Finlandiya Sosyal Demokrat Partisi Lideri Antti Lindtman, Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri ve son olarak Belçika Flaman Vooruit Partisi Genel Başkanı Conner Rousseau ile görüştü.

CHP HEYETİ ÖZEL'E EŞLİK ETTİ

Görüşmelerde Özel’e; Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Dışişleri Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel ve Dış İlişkiler Koordinatörü Şule Bucak Erten’den oluşan CHP heyeti eşlik etti.

Özel, görüşmelerin sonunda liderlere üzerinde Ulu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün resminin, “Yurttaş sulh cihanda sulh” sözlerinin yazılı olduğu madalyonları hediye etti.

İMAMOĞLU'NUN MEKTUBU AMSTERDAM'DA OKUNDU

Başkent Amsterdam'da düzenlenmeye başlanan kongreye uzaktan bağlanan Dilek İmamoğlu, eşinin mektubunu okudu.

Ekrem İmamoğlu mektubunda, "Türkiye’de demokrasiye yönelik saldırılar tehlikeli bir aşamaya ulaşmıştır" ifadelerine yer verdi.

PES kongresinde Ekrem İmamoğlu vurgusuPES kongresinde Ekrem İmamoğlu vurgusu

"DEMOKRASİYE YÖNELİK SALDIRILAR CİDDİ BOYUTTA"

İmamoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden gönderdiği mektupta şu ifadelere yer verdi:

"Şehirlerimiz, demokrasiye olan ortak bağlılıkla birbirine bağlıdır. Türkiye’de demokrasiye yönelik saldırılar tehlikeli bir aşamaya ulaşmıştır. Ancak manipüle edilmiş mahkemeler halkın iradesini ortadan kaldıramaz. Biz ilerici belediye başkanları olarak, şehirlerin demokrasinin kaleleri olduğunu ve bu kalenin ayakta kalacağını göstermek zorundayız."

ÖZGÜR ÖZEL'DEN AÇIKLAMA

Özel, kongre sonrası sosyal medya hesabından şu açıklama ile siyasi liderlerle olan görüşmelerde; demokrasi, adalet, eşitlik ve barış temelinde ortak değerleri konuştukları söyledi.

Özel, Ekrem İmamoğlu’nun kongreye eşi Dilek İmamoğlu aracılığıyla gönderdiği video mesajını ayakta alkışlarla karşılayanlara teşekkür ettiğini söyledi.

Özel'in açıklaması şu şekilde:

"Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da Avrupa Sosyalist Partisi (PES) kongresindeyiz. Bugün, Avrupa’nın farklı ülkelerinden sosyal demokrat liderlerle bir araya geldik.

Önceki İsveç Başbakanı ve İsveç Sosyal Demokrat Partisi lideri Magdalena Andersson, Belçika Sosyalist Partisi Lideri Paul Magnette, Finlandiya Sosyal Demokrat Partisi Lideri Antti Lindtman, İtalya Demokrat Partisi'nden Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri, Belçika Flaman Sosyal Demokrat Partisi Vooruit Lideri Conner Rousseau ve pek çok isimle görüşmelerimizde; demokrasi, adalet, eşitlik ve barış temelinde ortak değerlerimizi konuştuk.

Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nun kongreye eşi Dilek İmamoğlu aracılığıyla gönderdiği video mesajını ayakta alkışlarla karşılayan dostlarımıza teşekkür ediyorum.

Kongrede yeniden seçilen dostum Stefan Löfven’i kutluyor, görev alan tüm yoldaşlarımıza başarılar diliyorum.

Ülkelerimizde ve tüm dünyada adalet ve demokrasi, eşitlik ve özgürlük için mücadeleye devam edeceğiz."

