Özgür Çelik'ten mitinge çağrı

CHP'nin 19 Mart operasyonlarından sonra başlattığı, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 53'üncüsü 10 Eylül Çarşamba günü, saat 20.30'da Kadıköy İskele Meydanı'nda yapılacak.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mitingin yeri ve saatini duyurdu.

Çelik'in paylaşımı şöyle:

"Adalete, demokrasiye ve partimize sahip çıkıyoruz. Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’na, belediye başkanlarımıza ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük demek için Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde buluşuyoruz."

Çelik, paylaşımı sonuna mitingin tarihini ve nerede yapılacağını da ekledi.